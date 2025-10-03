Rimini-Arezzo 0-1: Varela stende i romagnoli

Rimini, 4 ottobre 2025 – L'Arezzo sbanca Rimini nell'anticipo e allunga in testa mettendo pressione a Ravenna e Ascoli in campo tra oggi e domani. In Romagna matura la settima vittoria stagionale grazie ad un guizzo di Varela nel secondo tempo. Decisivo l'ingresso del portoghese nell'ultima mezz'ora, sempre più perfetto dodicesimo uomo o titolare aggiunto. Sul taccuino anche due legni (palo di Chierico e traversa di Iaccarino) .Di positivo, oltre al risultato, l'aver mantenuto la porta inviolata, cosa che non accadeva dalla terza giornata.

Gara un po’ soporifra da parte dell’Arezzo, ma l’ingresso di Varela spacca la partita. Appena entrato, al 63’, ha prima subito una fiammata delle sue sfiorando l'1-0 e poco dopo, minuto 68, spedisce in rete una respinta del portiere su tentativo di Pattarello. Per Varela terzo centro stagionale, secondo consecutivo dopo quello segnato al Carpi. Il Rimini non molla e nell'altra area Mawuli salva sul possibile pari. Entrano anche Gigli, Meli e Iaccarino, forse fresche per tenere il vantaggio. Nel finale l'Arezzo potrebbe arrotondare: Iaccarino colpisce la traversa direttamente da angolo e Varela spreca in campo aperto.