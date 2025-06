Rimini, attesa infinita per il mister. Pure Coppitelli e Corrent si defilano

La rosa continua a perdere ancora qualche petalo. Ma del nuovo allenatore del Rimini, nemmeno l’ombra è stata avvistata. E anche per questa settimana la pratica relativa all’annuncio si dovrà archiviare. Il nome entrato e subito uscito di scena dal mondo biancorosso è quello del giovane Federico Coppitelli, tecnico romano accostato ai romagnoli, ma ora già destinato alla Casertana. Si dice non sarà lui, quindi, a sedere sulla panchina del Rimini la prossima stagione. In corsa ci resta Nicola Corrent, ma anche le quotazioni dell’allenatore del settore giovanile del Parma paiono in discesa. Un rebus di quelli indecifrabili. Ma, se ci pensiamo bene, tutta l’estate biancorossa lo è stata. A partire dall’iscrizione arrivata in extremis e inaspettatamente sofferta. A partire dal silenzio inspiegabile della presidente Di Salvo, che ormai da mesi non fa sentire la propria voce al popolo biancorosso per dettare la linea della prossima stagione, per raccontare a chi tra poco dovrà sottoscrivere l’abbonamento, ’cosa’ sarà la prossima stagione. In fin dei conti, è vero, l’abbonamento è un atto di fede, ma non si può nemmeno sempre pensare che i ’fedeli’ non debbano essere in qualche modo ingolositi. Questo è, almeno per il momento. Il silenzio legato al nuovo allenatore naturalmente crea preoccupazione tra i tifosi, anche se da Piazzale del Popolo assicurano che il prescelto ha già praticamente trovato casa in riviera. Mancherebbe qualche tassello nello staff e da qui la decisione di non annunciarne nemmeno il nome. Sarà così sicuramente, ma questa incertezza di fatto non aiuta. Qualche certezza c’è, questo è vero. Come data e luogo del ritiro. Dal 16 luglio i biancorossi soggiorneranno e si alleneranno a Riolo Terme. E ci resteranno fino ai primi giorni di agosto, prima di rientrare alla base. Da lì a poco il debutto nella Coppa Italia dei ’grandi’. Appuntamento fissato per domenica 10 agosto in casa del Pescara. Prima però ci sarà modo di dare un’occhiata ai biancorossi nelle prime amichevoli della stagione, ma naturalmente ancora non esiste un programma ben confezionato. In fin dei conti ancora non c’è l’allenatore...