Rimini atteso da un mese di fuoco. Obiettivo non restare sotto zero

Due gare per chiudere il mese di ottobre, prima di un novembre decisamente intenso. Il Rimini prova a cambiare passo. D’Alesio e i suoi sanno che d’ora in poi, dopo una prima fase d’ambientamento, seppure ottima dal punto di vista dei risultati, ora viene il difficile. Il primo obiettivo è quello di eliminare quel fastidioso segno meno della classifica. E da questo punto di vista la prima chance è dietro l’angolo, domenica al ’Neri’ contro i giovani della Juventus Next Gen. Poi i novanta minuti di Campobasso per chiudere il conto con il mese di ottobre. Prima di aprire un novembre fatto di cinque gare di fuoco. Bra, Pianese, Ascoli, Carpi e Torres sulla strada dei biancorossi. Insomma, una parte del miracolo occorrerà metterla in atto già nel prossimo mese. La speranza che la rosa a disposizione del tecnico abruzzese venga ritoccata, almeno nell’immediato, è ridotta al lumicino. Da settimane la proprietà biancorossa non si presenta in Romagna a tenere sotto controllo la situazione. Capire cosa stia bollendo in pentola non è semplice. Ma qualcosa bolle. In Romagna, invece, si è presentato nei giorni scorsi il nuovo legale rappresentante nominato dal tribunale Antonio Buscemi. Una figura di garanzia a protezione del debito all’ex presidente Alfredo Rota (200.000 euro) che la Building Company non ha ancora saldato. E che di fatto lega le mani a Giusy Anna Scarcella e ai suoi. Tutti usciti dai radar. D’Alesio chiude a chiave lo spogliatoio in modo che dentro non entrino ’spifferi’ molesti. Impresa non semplice perché al Rimini di oggi, forse anche più di qualche mese fa, manca davvero tutto. Non solo una guida societaria, ma anche il necessario per le spese quotidiane.

Non importa, sussurrano da Piazzale del Popolo. Testa soltanto alla Juventus Next Gen. Ai talentini bianconeri non mancano qualità ed entusiasmo. Il Rimini del secondo ne ha ora una buona quantità, soprattutto dopo la vittoria ottenuta contro il Perugia. La speranza è che quell’entusiasmo continui a bastare. Insieme alla rabbia di trovarsi in una situazione paradossale dalla quale, alcuni, il 31 agosto scorso, nell’ultimo giorno del mercato estivo (quello della diaspora, per intenderci), non sono riusciti a liberarsi.