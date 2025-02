Rimini, aumentano i bomber. Arriva Leonardi dalla Sampdoria

Forse non era nei programmi, ma in extremis il Rimini ha deciso di potenziare il proprio pacchetto avanzato. Così, continuando su quella strada che ormai unisce i biancorossi alla Sampdoria, ieri nell’ultimo giorno di mercato la rosa a disposizione di Antonio Buscè si è arricchita con Simone Leonardi. Non arrivando sul gong, a notte fonda, per raggiungere l’accordo. Classe 2005, originario di Catania, Leonardi la Sicilia la lascia da ragazzino. A 14 anni, infatti, prende la via di Genova per trasferirsi alla Sampdoria. Una scalata delle varie formazioni giovanili fino ad arrivare alla Primavera. Mettendosi anche in mostra agli occhi dei vari allenatori della prima squadra. Nella stagione in corso, infatti, ha esordito in serie B con la maglia blucerchiata, per lui cinque presenze in cadetteria con un gol segnato a Marassi contro il Catanzaro. Poi poco spazio per lui. Che avrebbe rischiato di diventare pari allo zero con l’arrivo in Liguria di Niang, Sibilli e Abiuso nel reparto avanzato. "Il ragazzo – le parole del suo procuratore Gianluca Virzì rilasciate a Blucerchiati.net – va a giocare a Rimini sino a fine stagione e poi rientra nuovamente con la Sampdoria. Un prestito secco, cosi fa più esperienza, più minutaggio. Il ragazzo è giusto che vada a giocare di più in una piazza importante come Rimini. Credo che l’allenatore gli avrebbe potuto dare più fiducia perchè penso che il giocatore abbia dimostrato di poterne avere".

Leonardi arriva a Rimini in prestito fino al termine della stagione. Proprio come Malagrida e Conti, tutti giocatori che il Rimini ha portato in biancorosso dalla Sampdoria. "Tecnico, cattivo sotto porta e bravo a giocare con i compagni – lo descrivono così il nuovo attaccante del Rimini – Può fare reparto da solo o duettare con una punta al suo fianco. È un nove e un dieci contemporaneamente". Leonardi va così a completare il pacchetto avanzato del Rimini. Che già in questo mercato invernale aveva aggiunto alla rosa di Buscè, Luca Gagliano, dopo l’uscita di scena anticipata di Cernigoi per infortunio. Ora starà al tecnico campano incastrare tutti gli attaccanti che ha a propria disposizione, compresi Cioffi e Malagrida. Con quest’ultimo sempre più destinato al centrocampo.