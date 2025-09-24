Rimini beffato al 51’ della ripresa

Guidonia

1

Rimini

0

GUIDONIA (3-5-2): Mazzi; Malomo, Esempio, Cristini; Zappella, Tessiore (11’ st Mastrantonio), Santoro (27’ st Franchini), Tascone (11’ st Sannipoli), Errico; Bernardotto (22’ st Calì), Spavone (11’ st Zuppel). A disp.: Mastrangelo, Ruggiero; Mule, Marchioro, Russo, Calzone, Stefanelli, Falleni. All.: Ginestra.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (15’ st Moray), Asmussen (27’ st Mini), De Vitis (15’ st Leoncini), Piccoli, Ferrarini (15’ st Falasco); D’Agostini, Capac (36’ st Rubino). A disp.: Pirini, Gagliano, Fabbri, Petta. All.: D’Alesio.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato.

Reti: 51’ st Calì (rig.).

Note – angoli 4-2. Ammoniti: Santoro, Tascone, Leoncini, Calì, Moray, Zuppel.

I giovani del Rimini avrebbero bisogno di crescere. Ma la squadra, oltre ad avere una marea di problemi, non ha nemmeno il tempo dalla sua. E in casa del Guidonia Montecelio lascia altri tre punti pesantissimi. È ancora una volta il Fvs, il Football Video Support, il Var della serie C a condannare la squadra di D’Alesio. Con Moray non esattamente docile nel tentativo, a tempo ormai scaduto, di fermare Sannipoli. Nel conto poi, vanno aggiunti gli errori davanti al portiere di Asmussen e D’Agostini. E il Rimini in classifica resta al gelo.

D’Alesio non cambia niente dopo la vittoria sul Forlì. Il primo tempo è di pura sofferenza. Il Guidonia va all’arrembaggio: nei primi 9 minuti ci vuole un Vitali in versione ’qui non si passa’ per permettere ai biancorossi di resistere: Bernardotto di testa, Spavone di piede. Il Rimini a tratti respira, a tratti va in apnea. Ma resiste, ’giocandosi’ anche un paio di cartellini dell’Fvs a un soffio dall’intervallo: l’arbitro però non rivede mai la sua decisione (sul fallo di mano in area di Zeppella e dopo il cartellino giallo a Tascone).

Le cose migliorano nella ripresa: quando si accende Capac allora sono guai per gli avversari. L’occasione più clamorosa tocca ad Asmussen, servito da piccoli e ipnotizzato da Mazzi. Poi la sua chance ce l’ha anche D’Agostini, ma niente da fare. Fatale il quinto minuto di recupero e la spinta alle spalle di Moray su Sannipoli. Il Fvs non perdona: Calì fa centro e il Rimini ne esce con le ossa rotte.