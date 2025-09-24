Acquista il giornale
Rimini beffato al 51’ della ripresa

Il Fvs assegna un rigore in extremis al Guidonia. La squadra di D’Alesio aveva sognato il blitz.

di DONATELLA FILIPPI
24 settembre 2025
Pallone

Guidonia

1

Rimini

0

GUIDONIA (3-5-2): Mazzi; Malomo, Esempio, Cristini; Zappella, Tessiore (11’ st Mastrantonio), Santoro (27’ st Franchini), Tascone (11’ st Sannipoli), Errico; Bernardotto (22’ st Calì), Spavone (11’ st Zuppel). A disp.: Mastrangelo, Ruggiero; Mule, Marchioro, Russo, Calzone, Stefanelli, Falleni. All.: Ginestra.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (15’ st Moray), Asmussen (27’ st Mini), De Vitis (15’ st Leoncini), Piccoli, Ferrarini (15’ st Falasco); D’Agostini, Capac (36’ st Rubino). A disp.: Pirini, Gagliano, Fabbri, Petta. All.: D’Alesio.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato.

Reti: 51’ st Calì (rig.).

Note – angoli 4-2. Ammoniti: Santoro, Tascone, Leoncini, Calì, Moray, Zuppel.

I giovani del Rimini avrebbero bisogno di crescere. Ma la squadra, oltre ad avere una marea di problemi, non ha nemmeno il tempo dalla sua. E in casa del Guidonia Montecelio lascia altri tre punti pesantissimi. È ancora una volta il Fvs, il Football Video Support, il Var della serie C a condannare la squadra di D’Alesio. Con Moray non esattamente docile nel tentativo, a tempo ormai scaduto, di fermare Sannipoli. Nel conto poi, vanno aggiunti gli errori davanti al portiere di Asmussen e D’Agostini. E il Rimini in classifica resta al gelo.

D’Alesio non cambia niente dopo la vittoria sul Forlì. Il primo tempo è di pura sofferenza. Il Guidonia va all’arrembaggio: nei primi 9 minuti ci vuole un Vitali in versione ’qui non si passa’ per permettere ai biancorossi di resistere: Bernardotto di testa, Spavone di piede. Il Rimini a tratti respira, a tratti va in apnea. Ma resiste, ’giocandosi’ anche un paio di cartellini dell’Fvs a un soffio dall’intervallo: l’arbitro però non rivede mai la sua decisione (sul fallo di mano in area di Zeppella e dopo il cartellino giallo a Tascone).

Le cose migliorano nella ripresa: quando si accende Capac allora sono guai per gli avversari. L’occasione più clamorosa tocca ad Asmussen, servito da piccoli e ipnotizzato da Mazzi. Poi la sua chance ce l’ha anche D’Agostini, ma niente da fare. Fatale il quinto minuto di recupero e la spinta alle spalle di Moray su Sannipoli. Il Fvs non perdona: Calì fa centro e il Rimini ne esce con le ossa rotte.

