Rimini, Buscè ha la valigia in mano. I biancorossi si guardano attorno

Una stagione è appena conclusa, ma un’altra sta già per cominciare. È il bello del calcio. E questa regola vale anche per il Rimini che mercoledì sera è uscito dai playoff e oggi già inizia a pensare alla prossima stagione. Partendo soprattutto dal futuro di Antonio Buscè. Che potrebbe essere lontano da Rimini. Non esattamente un fulmine a ciel sereno considerando che da settimane, se non di più, si parla di un addio annunciato. Ma in realtà non ancora annunciato. Soltanto all’inizio della prossima settimana il tecnico campano incontrerà la dirigenza biancorossa. E in molti sussurrano che sarà soltanto un incontro per stringersi la mano e salutarsi. Perché a Buscè non mancano le pretendenti e anche perché l’ex tecnico della Vibonese non ha mai dato l’impressione di aver trovato in Romagna il suo habitat naturale. Un posto dove mettere radici per un po’. Così lo allettano le sirene di Livorno, lo stuzzica l’idea di poter sedere sulla panchina del suo Empoli. Tutti corteggiamenti che l’allenatore campano sembra non aver rifiutato. Il Rimini comunque in queste settimane sembrerebbe non essere rimasto alla finestra. Immobile.

Tanti i nomi di tecnici che potrebbero proseguire il lavoro iniziato la scorsa stagione da Troise e in questa da Buscè. Piace e non poco il tecnico della Giana Erminio, Andrea Chiappella che i biancorossi avevano seguito anche la scorsa stagione. Ma un profilo sul quale puntare è anche quello dell’allenatore della Primavera del Sassuolo, Emiliano Bigica al quale il Rimini offrirebbe il ’salto’ dai giovani ai grandi. Monitorato anche Fabio Prosperi, il tecnico che in questa annata è passato dalla Pianese al Campobasso continuando a gravitare nel girone B. Da non sottovalutare la strada che porta a Giorgio Gorgone. L’allenatore della Lucchese non ha avuto vita facile in questa stagione in Toscana con la società avviata verso il fallimento da metà campionato in avanti. Insomma, le alternative a Buscè non sembrano mancare in Piazzale del Popolo. Non resta che attendere l’incontro tra il club e il tecnico previsto nei prossimi giorni, prima del rompete le righe in programma nel fine settimana che chiuderà ufficialmente la stagione.