Rimini Calcio: Iscrizione in Serie C e Caccia all'Allenatore Emergente

In molte lo hanno già fatto, per tante sarà una corsa contro il tempo. L’iscrizione al prossimo campionato di serie C è come sempre un tema caldo. Non per il Rimini che già oggi potrebbe inviare in Lega tutta la documentazione necessaria per dare il via alla terza stagione in Lega Pro della presidente Di Salvo, la quarta di fila per il club di Piazzale del Popolo. Documentazione che prevede naturalmente anche la temuta fidejussione. Quella che per tanti club è uno scoglio insormontabile. Mai, a quanto si dice, come in questa stagione con tante società che lanciano grida di allarme. Insomma, un po’ come sempre, ma oggi forse un po’ di più, il calcio di C non naviga in buonissime acque dal punto di vista economico. Tutti avranno tempo per mettersi in regola fino a venerdì. Chi non presenterà tutta la documentazione richiesta in regola verrà tagliato fuori. Attendendo naturalmente la verifica di rito della Covisoc.

Nella sede del Rimini si pensa all’iscrizione, ma anche alle questioni strettamente di campo. Quelle legate alla scelta del nuovo allenatore e alla costruzione della nuova rosa. Che presumibilmente non sarà poi così tanto diversa da quella della scorsa stagione, ma con qualche correzione. Prima, però, l’allenatore. Del quale in riviera si parla da ben prima dell’addio di Buscè. Addio per altro nell’aria da ben più tempo rispetto al giorno in cui ufficialmente è arrivato il divorzio. Buscè ora attende una chiamata dalla B o da una big della Lega Pro, mentre i biancorossi si rimettono a caccia del ’solito’ allenatore emergente. Nessun nome di grido per la categoria, ma un mister che possa sposare il progetto. Maragi restando in biancorosso più di una sola stagione, come successo a quelli che sono stati i suoi predecessori. Il cerchio si stringe, dopo i tanti colloqui. Con qualche rifiuto eccellente. Perché i primi allenatori sulla lista del club della presidente Di Salvo stanno ancora temporeggiando. In attesa di una chiamata importante. È il caso dell’ormai ex Giana Erminio Chiappella, ma anche quello dell’ex Lucchese Gorgone. Due tecnici che nella stagione che si è appena conclusa si sono messi in bella mostra e che ora attendono la chiamata giusta per dare la svolta alla propria carriera.