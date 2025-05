Rimini Calcio: mercato attivo e sfide per mantenere i talenti

C’è un allenatore da scegliere, c’è una sede del ritiro da trovare, ma soprattutto c’è una rosa da rimodellare cercando di non perdere i ’pezzi’ più pregiati. Il Rimini temporeggia, ma è vigile sul mercato. La prossima settimana sarà quella del sostituto di Buscè, da scegliere tra una rosa di nomi che, di giorno in giorno, si fa più snella, poi però in casa biancorossa gli occhi saranno tutti puntati sul mercato. Qualche trattativa è stata già ben intavolata, assicurano dal club, anche perché il Rimini ha necessità di fare il pieno di giovani, ma soprattutto di potenziare l’attacco. Le partenze dei giocatori tornati alla base dopo i prestiti, da Cioffi a Malagrida, passando da Leonardi a Gagliano, porta inevitabilmente a mettersi a caccia di profili giusti under e in zona gol. Cercando, tuttavia, di non farsi sfuggire i ’gioielli’. Perché sicuramente Parigi è uno di quelli che in questa stagione, più di altri, ha attirato l’attenzione su di sè. L’attaccante aretino piace alle big della serie C e il Rimini proverà a ’parare’ le offerte. Parigi con i biancorossi ha un altro anno di contratto, ma si sa, il mercato, soprattutto quello estivo, non guarda in faccia nessuno. Tra i giocatori in partenza per fine prestito la dirigenza riminese proverà a spingere sull’acceleratore per trattenerne qualcuno. Ma è difficile, per esempio, pensare che Cioffi la prossima stagione possa ancora vestire la maglia biancorossa. Per lui il Napoli ha in mente una stagione in cadetteria e sembrerebbero anche non mancare i pretendenti. Per quel che riguarda Malagrida, Conti e Leonardi, invece, bisognerà attendere di capire come finirà il campionato di serie B con il ’caso Brescia’ a tenere ancora banco. E con la Sampdoria, retrocessa sul campo, che ancora non conosce ufficialmente il proprio destino. Da Genova si passa a Sassuolo, ’base’ del terzino Cinquegrano, probabilmente il giovane biancorosso che in questa stagione, cammin facendo, ha dimostrato più di altri di avere ampi margini di crescita. E anche di apprendere in fretta. Anche per Cinquegrano potrebbero aprirsi le porte della B, ma se così non fosse potrebbe rinnovarsi il prestito in Romagna. Troppo presto per avere certezze, anche perché in teoria molto potrebbe dipendere anche dalla scelta del nuovo mister. Ci siamo quasi, sussurra qualcuno.