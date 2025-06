Rimini Calcio: strategie di mercato e ricerca del nuovo allenatore per la Lega Pro

Un uomo di esperienza e qualità per reparto. Ma anche una nuova ’batteria’ di giovani da aggiungere a quelli che resteranno in rosa. Il Rimini che verrà è pronto a nascere da una base già solida. Con alcune correzioni. In attesa di scegliere l’uomo giusto da mettere al timone, in casa biancorossa si studiano le strategie di mercato. Potendo contare, euro più euro meno, sullo stesso budget della scorsa stagione. Proprietà e dirigenti si sono già messi al tavolo per fissare i programmi del prossimo campionato. Gli obiettivi? In casa Rimini ancora nessuno si sbilancia, ma è chiaro che si punterà a migliorare i risultati delle scorse stagioni. Magari lasciando gli ultimi posti disponibili per i playoff e guardando un po’ più in alto. Difficile al momento fare tabelle, ipotizzare pronostici. Il girone B nel quale presumibilmente il Rimini verrà nuovamente inserito, ancora deve prendere forma. La settimana che porta all’iscrizione fa tremare molti club di Lega Pro. E c’è già chi ipotizza che la corsa contro il tempo potrebbe finire malissimo per più di qualcuno. Il Rimini non dovrebbe correre questo rischio. Da Piazzale del Popolo assicurano che tutto è quasi pronto e già nei prossimi giorni la domanda di iscrizione verrà inviata in lega. Naturalmente con tanto di fidejussione, scoglio insormontabile invece per tanti. Detto dell’organico da perfezionare e della documentazione per essere in regola con l’iscrizione, non si può certo dimenticare che il Rimini ha oggi non ha scelto l’allenatore da fare sedere in panchina. Fatto non di certo secondario. E questa settimana potrebbe essere importante anche da questo punto di vista. Da oggi si intensificherà la caccia con colloqui a raffica e proposte sul tavolo. Tanto che già a fine settimana, o al massimo all’inizio della prossima, il club biancorosso potrebbe avere un nuovo timoniere pronto a raccogliere l’eredità di mister Buscè.