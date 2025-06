Rimini Calcio: via libera all'iscrizione in Serie C, ora caccia all'allenatore

Non proprio una sorpresa, ma pur sempre una rassicurante certezza. Ieri, via mail, la Covisoc, dopo aver spulciato tutta la documentazione presentata, ha dato ufficialmente il via libera all’iscrizione del Rimini al prossimo campionato di serie C. Non una sopresa, dicevamo. Perché dopo i timori dello scorso fine settimana, con quella corsa contro il tempo che avrebbe potuto mettere in conto qualche inciampo, già a inizio settimana il club della presidente Di Salvo aveva avuto rassicurazioni sulla ’bontà’ della domanda presentata. Quindi,dopo il via libera adesso si può veramente pensare alla prossima stagione. Partendo, naturalmente, dall’allenatore da scegliere il prima possibile, per poi passare a una rosa da completare e rimodellare. Nonostante i numeri, (ben sedici i giocatori a oggi sotto contratto) potrebbero indicare non troppi stravolgimenti. Ma, alla fine, c’è da pensare che qualche sorpresa comunque il mercato estivo la regalerà. In negativo, pensando a qualche partenza di giocatori importanti. Ma anche in positivo mettendo in conto qualche arrivo di spessore che possa donare alla rosa biancorossa quella qualità che oggettivamente la scorsa stagione ha fatto difetto. Ma torniamo all’allenatore. Da Piazzale del Popolo non si avverte nessuna particolare fretta nell’annunciare il nome del nuovo mister. Continuano i sondaggi, prende quota qualche nome, ma l’impressione è che fino alla prossima settimana non se ne parli. Anche se c’è chi assicura che il Rimini l’allenatore per la terza stagione della gestione Di Salvo lo abbia già scelto. "Mancano i dettagli", diceva giorni fa il vice presidente Sanapo. Dettagli comunque non secondari vista l’attesa. Dalla lista dei papabili con il passare dei giorni sono usciti parecchi allenatori apprezzati dai biancorossi. Primo su tutti Andrea Chiappella ormai vicinissimo alla serie B con la Virtus Entella. Ma anche Daniele Galloppa che ha deciso di restare seduto sulla panchina della Primavera della Fiorentina. E anche Gorgone sembra destinato altrove, a guidare la Triestina. Non resta che attendere per sapere quale mister emergente, dopo Raimondi, Troise e Buscè, uscirà dal cilindro biancorosso.