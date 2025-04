Rimini-Campobasso: Pareggio senza preoccupazioni grazie alla Coppa Italia

Quello andato in campo domenica contro il Campobasso è stato un Rimini comprensibilmente meno brillante del solito. Un pareggio che comunque non desta preoccupazioni, visto che la fase nazionale dei playoff è già in saccoccia grazie alla vittoria della Coppa Italia. Il migliore in campo è stato Luca Gagliano, capace di subentrare ad inizio secondo tempo e dopo pochi minuti punire subito il Campobasso, andando fino in fondo ad un’azione partita proprio dai suoi piedi. Secondo gol stagionale in undici presenze e l’illusione del vantaggio, sfumata però dopo pochi minuti. "Il primo tempo è stato molto bloccato, abbiamo avuto difficoltà nell’affrontare il Campobasso, un’ottima squadra che si presenta con giocatori di qualità – dice il bomber classe 2000 –. Siamo stati però tutti bravi a tenere botta, poi nella seconda metà di gioco siamo riusciti a sbloccarla".

Un vantaggio che non è durato troppo, sono bastati quattro giri di orologio ai molisani per ristabilire la parità, complice anche qualche disattenzione della retroguardia giallorossa. "In quei quattro o cinque minuti abbiamo abbassato un po’ la guardia e siamo stati subito puniti per questo – riprende l’attaccante –. Il Campobasso è una di quelle formazioni che attende proprio questi frangenti per farsi velenosa e colpire". L’impressione è stata quella di aver visto un Rimini non troppo in palla: la cavalcata conclusa con il trionfo contro la Giana ha lasciato il segno, con una stanchezza fisica e mentale nella squadra. "Sicuramente c’è stato un grosso impegno che è stato quello della Coppa Italia – continua Gagliano –. Sono state utilizzate tante energie per vincerla, però non abbiamo affrontato la partita sottovalutando la situazione. Il Campobasso è una squadra con delle qualità. Nel complesso la partita è stata buona. L’importante è che queste situazioni ci facciano capire che siamo una squadra matura e a prescindere dalle competizioni o dagli impegni noi diamo sempre il massimo. Alla fine ogni partita è fondamentale per alzare il morale del gruppo". Morale che deve rimanere alto per la prossima partita contro il Pontedera, ma soprattutto in vista dei playoff.

Federico Tommasini