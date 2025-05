Rimini celebra la promozione in Serie B con la 'Festa degli eroi' al Flaminio

Ci saranno tutti, o quasi, gli eroi dell’ultima promozione in serie B. E con loro anche la Supercoppa pronta a tornare a casa. Il Rimini del presidente Bellavista riabbraccia i suoi tifosi. A vent’anni esatti dalla grande festa per il ritorno in cadetteria. L’appuntamento è fissato per giovedì della prossima settimana al Flaminio, alle 20, per la ’Festa degli eroi’, quella pensata e organizzata da Icaro Sport e presentata dai giornalisti Roberto Bonfantini e Cesare Trevisani. In passerella la squadra di Leo Acori: Ricchiuti, Muslimovic, Floccari, Di Giulio, Bravo, Baccin. Nomi che evocano decisamente piacevoli ricordi. "Aspettiamo tanti riminesi e le scuole calcio del territorio – dicono Bonfantini e Trevisani – in una festa biancorossa che faccia sentire tutto l’amore sportivo intatto dopo 20 anni da quell’impresa".

Ringraziamenti di rito agli sponsor, ma anche al Comune, a Rbr Basket e al Rimini che sarà presente con dirigenti e giocatori. Ma ritorniamo a quella promozione. Era il 2005 e il Rimini quel campionato di C lo vinse quasi a mani basse battendo avversarie di un certo calibro. Basti ricordare il secondo posto dell’Avellino, ma anche il terzo del Napoli con il debutto di Aurelio De Laurentiis al timone. Capitan D’Angelo e compagni chiusero a quota 70 lasciandosi tutti alle spalle e non di poco. E vincendo pure la Supercoppa che ora, dopo anni di nostalgica lontananza, è pronta ad affiancare la Coppa Italia conquistata in questa stagione dal Rimini. Infatti, quella Supercoppa, finora custodita dalla Cocif, sarà trasferita definitivamente a Rimini nella sede societaria, insieme a tutti i trofei vinti nei 15 anni guidati dal presidente Bellavista. La consegna avverrà alla festa. Saranno al Flaminio anche Lelia Bellavista coi figli Barbara e Gianni. Della rosa 2005 del Rimini parteciperanno quasi tutti i protagonisti. Insieme a Leo Acori, ci sarà tutto lo staff tecnico e anche una folta rappresentanza della società a guida Cocif. Nel corso della serata sarà ripercorso il campionato, coi filmati e i commenti dei protagonisti e al termine il Comune di Rimini, col sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo sport Michele Lari consegnerà ad ognuno degli eroi una pergamena personalizzata.