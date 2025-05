Rimini: cena di fine stagione e incognite sul futuro di Buscè e giocatori

Si consumerà a tavola l’ultimo atto di questa stagione in casa Rimini. La cena dei saluti, poi il rompete le righe e l’inizio della vacanze per i giocatori biancorossi. C’è chi tra qualche mese tornerà e chi invece raggiungerà altri lidi. Ecco perché le vacanze per la dirigenza di Piazzale del Popolo non sono, invece, esattamente dietro l’angolo. Circa due mesi per dare vita a un’altra avventura, magari cercando di limare quei difetti che la rosa biancorossa si porta addosso non da questa, ma addirittura dalla scorsa stagione. Senza nulla togliere ai risultati ottenuti da settembre a oggi dalla squadra di Buscè. Facile pensare che anche l’estate che sta per cominciare non sarà esattamente serena dal punto di vista dei giocatori con la valigia. Quelli ritenuti pezzi pregiati dalla società della presidente Di Salvo sono tutti sotto contratto. Ma questo non esclude delle partenze, ovviamente.

In molti hanno puntato i fari su Parigi. L’attaccante aretino è considerato uno dei migliori in categoria e c’è già chi è pronto a dargli l’assalto, un po’ come era successo con Claudio Morra la scorsa stagione. E le antenne dritte le hanno anche in B. Ma anche Megelaitis è uno di quelli che in categoria vanta tanti estimatori, soprattutto da quando dal centrocampo è arretrato nel cuore del pacchetto difensivo. Garetto e Langella già nello scorso mercato invernale erano stati l’oggetto del desiderio di molti, ma il club riuscì a fare muro. Poi c’è Longobardi, giovane di valore della rosa riminese e proprio per questo ambito. Il Rimini per il momento non si fascia la testa, in fin dei conti il mercato estivo non è lungo, ma lunghissimo. E il primo tassello da mettere a posto, un po’ come la passata stagione, è legato all’allenatore. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti e mister Buscè che prima dei playoff aveva preso tempo con il club biancorosso. Ora c’è la resa dei conti, a bocce ferme non sarà più possibile temporeggiare e la sensazione è quella che le strade siano pronte a dividersi. Anche per quel feeling in effetti mai diventato amore tra l’allenatore campano e il popolo riminese. Nonostante i risultati, nonostante la vittoria della Coppa Italia. Nonostante tutto nell’aria c’è un ’grazie e arrivederci’.