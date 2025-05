Rimini: Cernigoi e Semeraro verso l'addio, Rosafio nel mirino

Chi per un motivo, chi per un altro, in questa stagione hanno messo piede in campo pochissimo. Per Iacopo Cernigoi e Francesco Semeraro l’avventura in biancorosso potrebbe chiudersi tra poco più di un mese. L’attaccante e il terzino sono gli unici giocatori del Rimini in scadenza di contratto. Fatta naturalmente eccezione per quelli in prestito. Cernigoi quest’anno il campo lo ha visto pochissimo, ma non di certo per scelta di qualcuno. La rottura del crociato ha compromesso la stagione dell’attaccante sin dalle prime battute del campionato. Un campionato che, per di più, il giocatore lombardo aveva iniziato alla grande. Poi l’infortunio, la lunga riabilitazione, il tifo ai compagni dalla tribuna. Proprio in quella che per lui doveva essere la stagione del riscatto. Si chiude così un’avventura, quella di Cernigoi al Rimini, non di certo iniziata sotto una buona stella. Discorso diverso per Semeraro che in questa stagione è rientrato pochissimo nelle rotazioni di mister Buscè. Tanto che il mancino era dato in partenza già nello scorso mercato invernale. Facile quindi pensare che la sua avventura a Rimini possa concludersi il prossimo 30 giugno, alla scadenza dei suoi due anni di contratto. Dicevamo dei giocatori in prestito. Rientreranno tutti alla base: Cioffi al Napoli, Conti, Malagrida e Leonardi alla Sampdoria, Cinquegrano al Sassuolo. Poche possibilità di rivederli a Rimini la prossima stagione con il solo Conti che potrebbe, eventualmente, fare ritorno in Piazzale del Popolo. Troppo presto, comunque, per avanzare qualche ipotesi in questo senso. Ma è già chiaro che i biancorossi dovranno mettere sicuramente mano a una rosa under che si fa piuttosto scarna. Intanto iniziano anche a essere accostati al Rimini i primi bomber. Da qualche giorno circola con insistenza il nome dell’ex Spal e Potenza, Marco Rosafio. Attaccante, classe ’94, nella stagione che si è appena conclusa con il Potenza è andato a bersaglio cinque volte nelle sue 28 presenze in campionato. Un giocatore seguito dai biancorossi, ma sul quale avrebbero messo gli occhi anche Monopoli e il neopromosso Livorno. Per ora, comunque, nell’aria non sembra esserci nulla di estremamente concreto.