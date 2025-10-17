Rimini, cessione possibile. La Building può lasciare

Alle porte la gara con la Juventus Next Gen. Ma alle porte c’è anche un per ora ipotetico passaggio di proprietà. Dalla Building Company a un’azienda del nord Italia legata al settore turistico che i conti del Rimini li sta mettendo sotto la lente da un po’. E ora la trattativa pare entrata nella sua fase calda. Anche perché aspettare non si può più, viste le condizioni del club biancorosso che si sta arrampicando sugli specchi semplicemente per sopravvivere. A breve termine. Chiaramente il passaggio di proprietà potrà avvenire soltanto dopo aver pagato il debito di 200.000 euro all’ex presidente del Rimini, Alfredo Rota. Perché a oggi la Building non potrebbe cedere le quote societarie, quelle sulle quali vigila il tribunale di Milano. Che in riviera a controllare la situazione ha ’mandato’ prima un custode sequestratario e ora anche un legale rappresentante che, di fatto, ha pieni poteri di firma. Chiaramente la proprietà del club resta nelle mani di Giusy Anna Scarcella che da qualche giorno a questa parte sembra essersi convinta a farsi da parte. Probabilmente dopo aver capito di non riuscire a condurre in porto la nave. La prossima settimana su tutto ciò si avranno le idee più chiare. Ed è quello che sta attendendo anche il direttore generale e sportivo Stefano Giammarioli che sarebbe il gancio tra il club e l’ipotetica nuova proprietà. Un salvagente per un Rimini che è sull’orlo del collasso. Per ora più una speranza che una certezza. Speranza che nutrono anche D’Alesio e i suoi. Augurandosi che le questioni di campo tornino presto a essere la questione primaria in Piazzale del Popolo. Tutto questo mentre il campionato scorre, le giornate passano e il Rimini ha una penalizzazione ancora da cancellare prima di poter iniziare una timida risalita. Con la Juventus Next Gen domenica i tre punti valgono qualcosa di più di tre semplici passi in avanti in classifica. Perché De Vitis e compagni per la prima volta potrebbero ritrovarsi ad avere una classifica senza il meno. Un segnale di fiducia che non può passare in secondo piano, sempre attendendo che sul club si intraveda qualche spiraglio di luce. La vittoria dello scorso turno sul campo del Perugia ha dato una bella dose di coraggio ai biancorossi. Che hanno dimostrato, nonostante le difficoltà, di avere i mezzi per cavarsela degnamente anche se lasciati completamente soli. Non ancora per troppo tempo, magari.