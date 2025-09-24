Rimini, che beffa a Guidonia. Decide un rigore nel recupero

Guidonia 1Rimini 0

GUIDONIA (3-5-2): Mazzi; Malomo, Esempio, Cristini; Zappella, Tessiore (11’ st Mastrantonio), Santoro (27’ st Franchini), Tascone (11’ st Sannipoli), Errico; Bernardotto (22’ st Calì), Spavone (11’ st Zuppel). A disp.: Mastrangelo, Ruggiero; Mule, Marchioro, Russo, Calzone, Stefanelli, Falleni. All.: Ginestra.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (15’ st Moray), Asmussen (27’ st Mini), De Vitis (15’ st Leoncini), Piccoli, Ferrarini (15’ st Falasco); D’Agostini, Capac (36’ st Rubino). A disp.: Pirini, Gagliano, Fabbri, Petta. All.: D’Alesio.

Arbitro: Mattia Nigro di Prato. Assistenti: Matteo Lauri di Gubbio e Silvia Scipione di Firenze. Quarto ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello. Operatore Fvs: Giampaolo Jorgj di Albano Laziale.

Rete: 51’ st Calì (rig.).

Note - Angoli 4-2. Ammoniti: Santoro, Tascone, Leoncini, Calì, Moray, Zuppel; espulso De Vitis a fine gara.di Donatella Filippi

Bisogna dare ai giovani il tempo per crescere. Ma il Rimini, oltre ad avere una marea di problemi, non ha nemmeno il tempo dalla sua. E in casa del Guidonia Montecelio lascia altri tre punti pesantissimi. Dopo essere quasi riuscito nell’impresa di tornare in Romagna con un punto. È ancora una volta la Var della serie C a condannare la squadra di D’Alesio. Con Moray non esattamente docile nel tentativo, a tempo ormai scaduto, di fermare Sannipoli. Nel conto poi, ci vanno aggiunti gli errori davanti al portiere di Asmussen e D’Agostini. Sono giovani, hanno il diritto di sbagliare, si dirà. Vero. Ma il Rimini in classifica resta al gelo.

D’Alesio non cambia niente. La vittoria con il Forlì va cavalcata. Allora De Vitis stringe i denti e tiene le redini in mezzo al campo e pure Ferrarini recupera in extremis. In panchina gli ultimi arrivati Falasco e Leoncini, insieme a Petta. Il primo tempo è di pura sofferenza. Il Guidonia va all’arrembaggio e i biancorossi non riescono a uscire da quella morsa. Piove sul campo e sul Rimini diluvia di più. In 9’ minuti ci vuole un Vitali in versione ’qui non si passa’ per permettere ai biancorossi di resistere. Bernardotto di testa, Spavone di piede. Al Guidonia sembra tutto facile, peccato che la squadra di Ginestra debba fare i conti con le ultime zampate. Quelle che non arrivano mai. Il Rimini a tratti respira, a tratti va in apnea. Ma resiste, ’giocandosi’ anche un paio di cartellini dell’Fvs a un soffio dall’intervallo. L’arbitro però non rivede mai la sua decisione (sul fallo di mano in area di Zeppella e cartellino giallo a Tascone). Le cose migliorano nella ripresa. Perché quando si accende Capac allora sono guai per gli avversari. Ne offre l’attaccante di proprietà dell’Atalanta di spunti preziosi ai compagni, ubriacando gli avversari a suon di giocate. L’occasione più clamorosa tocca ad Asmussen, servito da piccoli e ipnotizzato da Mazzi. Poi la sua chance ce l’ha anche D’Agostini, ma niente da fare. Fatale il quinto minuto di recupero e la spinta alle spalle di Moray su Sannipoli. La Var non perdona: Calì fa centro e il Rimini ne esce con le ossa rotte.