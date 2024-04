Rimini, chiamatela ’zona Ubaldi’: "Vincere un derby così è il massimo"

"Noi attaccanti cerchiamo sempre di prevedere il futuro...". Ma sei gol in poco più di 500 minuti in campo difficilmente Leonardo Ubaldi li avrebbe potuti immaginare. Nemmeno nei sogni più belli. Tanto che d’ora in poi, quella che va dal 35’ al triplice fischio a Rimini verrà ribattezzata ’zona Ubaldi’. Entra e se ha una mezza palla buona l’attaccante umbro fa gol. Pesantissimo quello di domenica sera nel derby con la Vis Pesaro. "Insieme al gol contro il Sestri Levante è il secondo che faccio nei minuti finali – ricorda Ubaldi che ancora al fiatone dopo la sgaloppata per raggiungere la Curva Est – Credo la gioia sia tutta in quella corsa di 120 metri e nella festa con tutti i compagni sotto la curva". Un gol voluto e arrivato. "Semeraro ha fatto un bel cross e io sono stato bravo a scaricare nell’angolino basso facendo in anticipo il movimento giusto". Il futuro, appunto, da prevedere un attimo prima dei difensori avversari. Un gol voluto, e pesantissimo. "Abbiamo vinto un derby ed è sempre bello farlo – non ha dubbi Ubaldi al quale poco importa del ’giallo’ rimediato per essersi tolto la maglia in quel momento di estasi – Finalmente possiamo considerare chiuso il capitolo salvezza".

Anche se... "Dentro di me, e penso che questo valga anche per tutti i compagni – ho sempre pensato che i playoff fossero alla nostra portata. E ora, faremo di tutto per tenerceli stretti". Insomma, in casa Rimini nei prossimi 270 minuti, potrebbe cambiare la prospettiva con cui, alla fine, guardare questa stagione. Con i sei punti messi al sicuro contro Olbia e Vis Pesaro, i biancorossi hanno consolidato il decimo posto. Il gol di Ubaldi ha dato fiato a un Rimini che, contro la Vis, non era riuscito a farsi sentire con grandi acuti. Quattro minuti sono bastati all’attaccante per far partire la festa. Cosa non nuova in questa stagione, ma che non ha cambiato le sorti del centravanti. "Sicuramente partire dalla panchina non fa mai piacere, però bisogna anche essere onesti e davanti ho Claudio (Morra, ndr) che ha fatto 19 gol ed è un grande attaccante. Io sfrutto ogni minuto, quindi sono felice per me e per la squadra. Un’altra volta, un mio gol, ha portato punti".