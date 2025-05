Rimini: Chiappella, Gorgone, Bigica e Oddo in lizza per il dopo Buscè

Gorgone e Chiappella. Ma anche Bigica. E ora spunta anche il nome di Oddo. Il Rimini lavora al dopo Buscè. Perché ufficialmente il divorzio non è ancora maturato in casa biancorossa, ma in pratica è già cosa fatta. Perché l’allenatore campano sogna altri lidi e la dirigenza riminese non ha fatto poi più di tanto per cercare di tenerselo stretto. Così, con buona pace di tutti, presto le strade si divideranno con una Coppa Italia in bacheca e un campionato chiuso in linea (più o meno) con quelle che erano le aspettative. Ma il dopo Buscè, come dicevamo, è già iniziato. I nomi che il club di Piazzale del Popolo ha in mente, però, sono quelli ai quali hanno pensato in tanti nelle ultime settimane. Perché Chiappella, allenatore della Giana Erminio rivelazione dei playoff (i lombardi hanno appena battuto la Ternana nella gara d’andata del secondo turno nazionale) piace a mezza serie C. Perché su Gorgone, tecnico di quella Lucchese fallita e salva via playout, ha messo gli occhi l’Ascoli a cui, per altro, piace anche Buscè. Ma il club marchigiano è in vendita e quindi bisognerà attendere per sapere quali saranno i piani futuri. Poi c’è Bigica, ex giocatore della Fiorentina e attualmente tecnico della Primavera del Sassuolo. Un nome in linea con la politica societaria biancorossa, almeno guardando alle scelte compiute sin qui in panchina. E alla fine è spuntato anche Massimo Oddo, ex difensore del Milan, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ed ex allenatore del Milan Futuro appena retrocesso in serie D. Nel suo curriculum anche Spal, Padova, Pescara, Perugia, Crotone. Insomma, tutte piazze di un certo blasone. L’impressione è che la dirigenza riminese non abbia poi così molta fretta di scegliere. Il tempo a disposizione c’è, i playoff sono ancora in corso e soprattutto non c’è ancora l’addio ufficiale con Buscè. Cosa che potrebbe avvenire a fine mese. Intanto il momento del rompete le righe è arrivato. Cena e brindisi di fine stagione a tavola è avvenuto e ora un po’ di vacanza per tutti. Soprattutto per Colombi e compagni. In tanti quelli che a luglio saranno di nuovo qui perché sotto contratto. Mercato permettendo.