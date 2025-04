Rimini chiude con vittoria ma manca i playoff di un soffio

Non è bastata una chiusura di campionato con vittoria al Rimini per prolungare la stagione. I biancorossi di mister Biavati, infatti, nell’ultima giornata di campionato hanno steso il Lumezzane restando però fuori dalla zona playoff. Di un solo passo. Playoff che, invece, spetteranno al Mantova primo della classe che vola direttamente in finale. Poi agli spareggi se la giocheranno anche Carrarese, Pro Patria, Triestina e Lecco. Ai biancorossi la consolazione di aver chiuso con un risultato largo davanti al pubblico di casa. Quattro i gol rifilati al Lumezzane e che portano la firma di Padroni da dischetto, poi Jallow (doppietta per lui) e per chiudere Sposato. L’appuntamento con i playoff, quindi, è rimandato alla prossima stagione. Ora per i biancorossi un po’ di relax insieme ai consueti tornei di primavera che non mancheranno nemmeno per i ragazzi di mister Biavati.

Rimini: Bagli, Barretta (30’ st Brolli), Bacchiocchi, Lepri, El Archi, Sposato (12’ st Aruta), Ciavatta, Padroni, Jallow (20’ st Capicchioni), Conti (12’ st Mini), Rubino (30’ st Shei). A disp.: Generali, Manzi, Pisani, Nicolai, Drudi, Di Ghionno, Toni. All.: Biavati. Lumezzane: Palmieri (1’ st Treccani), Andreoli, Papetti (1’ st Albertini), Oloivari (22’ st Gipponi), Perrotta, Scalvini, Biena (1’ st Belverde), Cavaliere (14’ st Superti), Barcella, Persico, Sartore. A disp.: Tocco, Ebegbelumhen. All.: Ugolini.

Primavera 3. Girone A (22ª giornata): Carrarese-Pro Patria 1-1, Lecco-Mantova 2-4, Pergolettese-Torres 4-0, Rimini-Lumezzane 4-1, Triestina-Arzignano Valchiampo 1-1, Vis Pesaro-Virtus Verona 3-7.

Classifica: Mantova 44; Carrarese 37; Pro Patria 34; Triestina, Lecco 33; Rimini, Virtus Verona 32; Arzignano Valchiampo, Pergolettese 29; Lumezzane 22; Vis Pesaro 17; Torres 14.