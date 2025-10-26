Rimini corre al passo con i Lupi. Il gol di Leoncini vale il pareggio

Campobasso 1 Rimini 1 (5-3-2): Tantalocchi; Papini (1’ st Leonetti), Lancini, Celesia; Cristallo (40’ st Parisi), Serra (21’ st Brunet), Gargiulo, Gala, Martina; Magnaghi (1’ st Lombari), Padula. A disp.: Rizzo, Muzi, Rianna, Armini, Lanza, Nocerino, Ravaglioli. All.: Zauri.RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli (30’ st Moray), Bellodi; Longobardi, Leoncini (30’ st Asmussen), Fiorini (15’ st De Vitis), Piccoli, Falasco (15’ st Ferrarini); Boli, Capac (30’ st D’Agostini). A disp.: Gagliano, Petta, Contaldo, Rubino. All.: D’Alesio.Arbitro: Michele Pasculli di Como. Assistenti: Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Massimiliano Cirillo di Roma 1. Quarto ufficiale: Alessandro Silvestri di Roma 1. Operatore Fvs: Fabio D’Ettorre di Lanciano.Reti: 32’ pt Leoncini, 17’ st Cristallo.Note - Angoli 1-6. Ammoniti: Falasco.

Quel meno in classifica continua a essere una maledizione difficile da cancellare per il Rimini. Che a Campobasso si prende un punto. Non sufficiente per raggiungere l’obiettivo. Ma utile per dimostrare a tutti, anche a chi in settimana pare volersi prendere il club di Piazzale del Popolo chiudendo la trattativa con la Building Company, che la squadra è viva. D’Alesio dà un po’ di fiato a qualcuno dei suoi. Tenendo in panchina al suo fianco De Vitis e D’Agostini. In attacco al fianco di Capac c’è Boli che il tecnico abruzzese, probabilmente più per necessità che per scelta, ha reinventato centravanti. In mezzo al campo, per la prima volta in questa stagione, partono in tandem Leoncini e Fiorini, insieme all’immancabile Piccoli. Rientra Longobardi a prendersi la fascia destra, questa volta da quinto. La partenza dei biancorossi è affamata. Anche se non troppo pungente. Capac e Fiorini si fanno avanti con coraggio. Ma il coraggio non basta se non accompagnato dalla zampata vincente. Zampata che per poco non premia un Campobasso nei primi minuti dormiente. Ci vuole l’incrocio dei pali per salvare Vitali dal missile di Magnaghi. Il Rimini non si scompone. Anzi, passata la mezz’ora si porta avanti. E’ proprio Capac a vedere e cercare Leoncini in area, tra le maglie dei difensori molisani. Controllo regolare e tocco perfetto per buttare il pallone alle spalle di Tantalocchi. I biancorossi sanno che da lì in avanti sarà sofferenza pura. E per di più nella ripresa mister Zauri ci pensa su e ridisegna il suo undici. Il gol del pareggio arriva dopo 17 minuti. Cross dalla sinistra di Martina, dall’altra parte Cristallo di testa centra il bersaglio. Da qui i ribaltamenti sono continui. Il Rimini si fa pericoloso con Boli e Asmussen, il Campobasso con Gala e Leonetti. Niente da fare, finisce in pareggio.