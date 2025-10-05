Rimini, da domani al lavoro nella sede di via XX Settembre. Buscemi è il nuovo legale rappresentante

Da domani, intanto, inizierà un nuovo capitolo della telenovela Rimini. Quella che, purtroppo, con il calcio giocato ha poco a che fare. Nei giorni scorsi il custode sequestratario, che, come si ricorderà, vigila sulle quote del Rimini Fc, sotto sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Milano, ormai più di qualche mese fa, dopo il decreto ingiuntivo presentato dalla Vr Trasporti dell’ex presidente e proprietario del Rimini, Alfredo Rota per un credito di 200.000 euro, ha nominato un nuovo legale rappresentante. Che prenderà il posto di Valerio Perini, uomo della Building Company di Giusy Anna Scarcella. Il nuovo legale rappresentante, nominato dal tribunale di Milano, è Antonio Buscemi. Che da domani prenderà in mano la situazione valutando le prossime mosse da compiere. Anche per quel che riguarda i tesseramenti delle figure che gravitano attorno al Rimini, ma senza un regolare contratto depositato. Come è il caso del direttore generale e sportivo Stefano Giammarioli. Ma questo vale anche per il segretario generale Giuseppe Bellantoni e il responsabile del settore giovanile Pietro Tamai che, comunque, sembra intenzionato a cambiare aria. Se non lo ha già fatto nelle ultime ore. Insomma, per ogni passaggio che necessita il via libera con una firma, ora, si passerà dalla penna di Buscemi. La Building Company così, di fatto, sarà sotto il controllo tribunale. Senza che Giusy Anna Scarcella e la sua truppa possa ’opporre resistenza’. Almehno fino a quando non verrà saldato il debito con l’ex presidente Alfredo Rota. Cosa non ancora avvenuta, nonostante le decine di rassicurazioni in merito da parte della Scarcella, ma anche dell’ormai ex legale rappresentante Valerio Perini. Che, comunque, continuano a rassicurare sul pagamento del debito. Una situazione sempre più paradossale quella messa in piedi dalla Building Company dal suo arrivo in riviera negli ultimi giorni di luglio. Tra giocatori ’svenduti’ l’ultimo giorno di mercato e dirigenti assunti senza un regolare contratto depositato in lega pronti a fare la valigia e salutare la compagnia da un momento all’altro. Un caso senza precedenti in Piazzale del Popolo. E pensare che il club biancorosso qualche grattacapo nella sua storia centeneria lo ha avuto...