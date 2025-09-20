Rimini da impazzire. La prima gioia stagionale arriva al derby con Forlì

Rimini 1 Forlì 0 (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli, Asmussen (43’ st Moray), De Vitis (34’ st Mini), Piccoli, Ferrarini (19’ st Fabbri); D’Agostini (43’ st Frati), Capac (19’ st Rubino). A disp.: Pirini, Romualdi. All.: D’Alesio. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (40’ st Franzolini), L. Saporetti, Elia, Cavallini (40’ st Ercolani); Macrì, Menarini, De Risio (1’ st Scorza); Fanelli, Petrelli (1’ st Manuzzi), Coveri (24’ st S. Saporetti). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Graziani, Pellizzari, S. Saporetti. All.: Miramari. Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari. Assistenti: Fabio D’Ettorre di Lanciano e Leonardo Rossini di Genova. Quarto ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa. Operatore Fvs: Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Reti: 27’ st Longobardi. Note - Spettatori 920. Angoli 0-5. Ammoniti: Farinelli, D’Agostini, Menarini.

Il Rimini vince il derby, i tifosi contestano, ma in tribuna della Scarcella e i suoi nemmeno l’ombra. Non ci sono a festeggiare la prima vittoria in campionato della loro squadra. Ma non mancano solo loro, visto che il pubblico non è di certo quello dei derby dei tempi migliori. D’Alesio si affida a De Vitis in regia e a una difesa di ’veterani’. Esordio per Ferrarini sulla corsia sinistra, mentre in zona gol partono Capac e D’Agostini. E il Rimini, oltre a fare più paura rispetto ai cugini, passano dopo 27’. La difesa del Forlì regala, Longobardi accetta. Tutto facile per lui in area e il Rimini si conferma squadra di difensori bomber. Dopo Lepri e Bellodi, tocca a lui. La squadra di D’Alesio ha anche la possibilità di raddoppiare, ma D’Agostini si fa incantare da Martelli. C’è da stringere i denti nella ripresa. Fino all’ultimo, anche se il Forlì non è che si danni l’anima per non perderla. E il Rimini risale a -7.