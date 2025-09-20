Rimini da impazzire. La prima gioia stagionale arriva al derby con Forlì
Basta il sigillo di Longobardi nel primo tempo per regalare la vittoria ai biancorossi. Ma ad assistere all’impresa non c’è Scarcella o altri rappresentanti della proprietà.
Rimini 1 Forlì 0 (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli, Asmussen (43’ st Moray), De Vitis (34’ st Mini), Piccoli, Ferrarini (19’ st Fabbri); D’Agostini (43’ st Frati), Capac (19’ st Rubino). A disp.: Pirini, Romualdi. All.: D’Alesio. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (40’ st Franzolini), L. Saporetti, Elia, Cavallini (40’ st Ercolani); Macrì, Menarini, De Risio (1’ st Scorza); Fanelli, Petrelli (1’ st Manuzzi), Coveri (24’ st S. Saporetti). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Graziani, Pellizzari, S. Saporetti. All.: Miramari. Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari. Assistenti: Fabio D’Ettorre di Lanciano e Leonardo Rossini di Genova. Quarto ufficiale: Gioele Iacobellis di Pisa. Operatore Fvs: Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia. Reti: 27’ st Longobardi. Note - Spettatori 920. Angoli 0-5. Ammoniti: Farinelli, D’Agostini, Menarini.
Il Rimini vince il derby, i tifosi contestano, ma in tribuna della Scarcella e i suoi nemmeno l’ombra. Non ci sono a festeggiare la prima vittoria in campionato della loro squadra. Ma non mancano solo loro, visto che il pubblico non è di certo quello dei derby dei tempi migliori. D’Alesio si affida a De Vitis in regia e a una difesa di ’veterani’. Esordio per Ferrarini sulla corsia sinistra, mentre in zona gol partono Capac e D’Agostini. E il Rimini, oltre a fare più paura rispetto ai cugini, passano dopo 27’. La difesa del Forlì regala, Longobardi accetta. Tutto facile per lui in area e il Rimini si conferma squadra di difensori bomber. Dopo Lepri e Bellodi, tocca a lui. La squadra di D’Alesio ha anche la possibilità di raddoppiare, ma D’Agostini si fa incantare da Martelli. C’è da stringere i denti nella ripresa. Fino all’ultimo, anche se il Forlì non è che si danni l’anima per non perderla. E il Rimini risale a -7.
