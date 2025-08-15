Rimini, D’Aniello prende le distanze: "Mai operato per la Building"

"Sono stato contattato da Rimini Fc e mi è stato proposto un possibile impiego come direttore generale. Pur onorato della considerazione, ho tuttavia declinato l’offerta ricevuta. La circostanza che io abbia assunto o sia in predicato di assumere l’incarico di direttore generale di Rimini Fc, come anche che io abbia mai svolto una qualsiasi attività a favore di Rimini Fc, sono realtà che semplicemente non esistono". Parole e musica di Giuseppe D’Aniello il direttore generale non direttore generale del Rimini. Ogni giorno la pagina biancorossa della Building Company si arrichisce di una ’perla’. L’ultima, solo in ordine di tempo, è la smentita arrivata alla redazione di Newsrimini da parte di D’Aniello. Che effettivamente non è mai stato ufficialmente presentato come direttore generale dei biancorossi, anche se la Scarcella (almeno fino a quando il suo telefono non diventasse improvvisamente muto) come tale lo ha più volte definito. E con lei, a questo punto non sappiamo esattamente in quale tipo di ruolo, si è presentato nei giorni scorsi anche a Palazzo Garampi, nel giorno delle presentazioni a sindaco e assessore allo Sport. Comunque, prendiamo atto, come del resto abbiamo preso atto nei giorni scorsi della rinuncia all’incarico del direttore sportivo Luca Nember. Una rinuncia comunque bizzarra considerando che, a quel che si apprende, il ds viene avvistato al ’Neri’, il ds presenta il nuovo presidente alla squadra (non ai tifosi, fosse mai) e li osserva anche dalla tribuna durante la partita di Coppa Italia. Insieme all’allenatore che allena sul campo, Piero Braglia, ma non va in panchina. Tutto quantomeno bizzarro, ripetiamo. Ma proviamo a far finta che sia normale.

Alle dipendenze della Scarcella, e quindi del Rimini, al momento chi c’è esattamente? Stando alle comunicazioni ufficiali soltanto il nuovo presidente Espedito Siniscalchi (magari insieme al suo vice molto attivo sui social...) e stop. Poi c’è una ’squadra’, tra giocatori e uomini di campo, ’figlia’ esclusivamente della gestione precedente. Esattamente, al netto di passaggio di quote e debiti non pagati, quanto dovrà durare tutto questo? Qualcuno da Carate Brianza, o da chissà dove, deve alla città delle risposte. E anche in fretta.