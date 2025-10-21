Rimini, De Vitis non si arrende: "Possiamo risalire la classifica"

"Sentire che i tifosi ci stanno vicino ci gratifica, ci dà una spinta in più". Una spinta, quella di cui parla Alessandro De Vitis, della quale il Rimini ora ha bisogno più che mai. A volte non basta, come contro la Juventus Next Gen, ma la squadra di D’Alesio non è disposta a mollare. Nonostante tutto. "È importante che vengano notati gli sforzi che stiamo facendo – dice il centrocampista piacentino – Sentiamo la vicinanza dei tifosi, della curva, della città. Sappiamo che in questo momento abbiamo questa responsabilità e ci dà carica, ci dà forza, sicuramente, e deve darci un’ulteriore spinta affinché poi le cose possano mettersi in maniera positiva anche all’esterno del campo". La politica dei piccoli passi in questo momento è l’unica possibile in Piazzale del Popolo. Dove manca praticamente tutto. Contro i giovani della Juve la squadra di D’Alesio ha mostrato quelli che sono limiti inevitabili. Rosa corta e carente. Soprattutto in attacco. Il tecnico abruzzese non è di quelli che si lamenta. Proprio come De Vitis che, anzi, prova a vederci sempre il buono che c’è. "Il primo tempo è stato positivo – dice – abbiamo affrontato una squadra che sapevamo di qualità, di struttura e di gamba. La sensazione dopo il primo tempo era di fiducia. Anzi, pensavamo di poter portare a casa anche il bottino pieno. Il secondo tempo poi lo abbiamo iniziato con questo gol subito a freddo che ci ha un po’ fatto calare. Però solo per qualche istante. Ci siamo ripresi, abbiamo creato le nostre occasioni per pareggiarla, nonostante la difesa attenta della Juve. Sappiamo che in queste partite, dove regna tanto equilibrio sbloccarla può essere determinante, come abbiamo fatto a Perugia. Però io penso sia stata una prestazione positiva, dobbiamo continuare a crescere".

Mentre fuori dal campo si è passati dal caos al deserto. Della Scarcella e i suoi non si hanno notizie da settimane. "È così – conferma De Vitis – Restiamo compatti tra noi, anche perché il resto non c’è. A parte Giammarioli che ci sta dando una mano. Confermo quanto ho detto dopo Perugia: noi crediamo fortemente di poter risalire la classifica. È chiaro che dobbiamo essere anche aiutati, questo sicuramente, però in questo momento noi cerchiamo di non pensarci e di focalizzarci sul campo".