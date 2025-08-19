Rimini, debiti da saldare per il ‘Neri’. E lo stadio è un cantiere aperto

Poco meno di 40.000 euro da versare entro fine mese nelle casse del Comune. Solo in questo modo, al di là della necessaria documentazione da presentare, il Rimini potrà continuare ad avere domicilio al ’Romeo Neri’. Questo è soltanto uno dei mille problemi che pare avere il club di Giusy Anna Scarcella. Ma certamente non secondario. Il Rimini Fc entro la fine di agosto, infatti, dovrà saldare la rata relativa al mancato pagamento dell’affitto dello stadio (18.000 euro) dello scorso mese di luglio e in più per la stessa cifra c’è da aggiungere quella di agosto. In più il Rimini ha una seconda rata in scadenza con Palazzo Garampi, cioè 1.600 euro relativi al rimborso per la distruzione due anni fa del materasso del salto in alto. Episodio avvenuto durante la gara contro il Perugia al ’Neri’ causato dal lancio di un fumogeno partito dalla curva dei tifosi ospiti. Spesa che sarebbe dovuta spettare al club perugino, ma cosa non avvenuta, a quanto pare, perché il club della Di Salvo non aveva attivato nei tempi le procedure per ottenere il rimborso dal Perugia. Se entro fine mese il club ora guidato dalla Building Company non dovesse saldare questi debiti, allora il Comune non potrà prendere in considerazione la domanda che qualche giorno fa il club ha presentato per l’utilizzo dello stadio e dei campi di allenamento.

Insomma, siamo punto a capo con il Rimini che rischia una seconda volta di non avere una casa per giocare le gare interne di campionato e Coppa Italia. E a proposito di campionato, sabato per quel che ne resta del Rimini avrà inizio una nuova stagione e il ’Neri’, almeno a ieri, è ancora un cantiere nella parte della tribuna centrale. I lavori per il rifacimento della copertura delle tribune laterali sono in corso ormai da più di qualche settimana, ma in quella zona ci sono ancora le impalcature. Insomma, il cantiere è ancora aperto a pochi giorni dal match con il Gubbio e sorge anche il dubbio che possa presentarsi in maniera diversa per sabato. Ma questo è soltanto uno dei mille dubbi che continuano a ruotare attorno al Rimini ormai da settimane. Senza che nessuno in piazzale del Popolo sia in grado di dare delle semplici risposte ai tifosi.