Rimini debutta in Coppa Italia Frecciarossa contro Pescara il 10 agosto

Si parte il 24 agosto. Ma a fare da antipasto al campionato ci sarà la Coppa Italia, come al solito. Il 17 agosto è la data da fissare sul calendario, ma il Rimini in campo ci sarà prima perché, grazia alla vittoria in coppa della scorsa stagione, è stato ’promosso’ tra i grandi. E debutterà nella Coppa Italia Frecciarossa il 10 agosto, sul campo del Pescara vincitore dei playoff e neopromosso in serie B. E anche nel caso in cui l’avventura dei biancorossi dovesse concludersi immediatamente, la squadra di Piazzale del Popolo salterà il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C, per entrare nella coppa della Lega Pro il turno successivo.

Ieri, intanto, la Lega del presidente Marani ha messo nero su bianco le date della prossima stagione. Dicevamo, si parte con il campionato il 24 agosto in una annata che prevederà la consueta sosta natalizia e tre turni infrasettimanale per concludere la regular season il 26 aprile del prossimo anno. Tutto questo quando ancora non si conoscono i nomi delle 60 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C. Perchè soltanto venerdì arriverà ufficialmente il via libera della Covisoc, chiamata a esaminare le domande di iscrizione arrivate alla fine della scorsa settimana. Poi Consiglio Federale, ricorsi vari, fino ad arrivare all’organico completo (ripescaggi compresi) e alla composizione dei tre gironi. I calendari segneranno un’ulteriore tappa di avvicinamento all’inizio del campionato. In mezzo il solito mercato estivo rovente.

Il clima a Rimini è diventato caldino già dai giorni scorsi con quell’iscrizione sul filo di lana che ha fatto tremare i tifosi romagnoli. Adesso in Piazzale del Popolo è atteso l’annuncio del nuovo allenatore per dare il via al dopo-Buscè. Mentre le settimane successive da una parte saranno dedicate ai ritocchi della rosa e dall’altra a cercare di tenersi stretti i pezzi pregiati. Sui quali in molti, seppur ancora a fari spenti, si sono già tuffati. Procuratori in azione ormai da diverse settimane e l’ombra che il Rimini non potesse iscriversi al prossimo campionato ha anche accelerato qualche operazione. Ma c’è evidentemente il tempo per rimettere le cose al loro posto.