Rimini: debutto in Coppa Italia Serie A il 10 agosto, attesa per l'avversario

C’è la prima data da fissare sul calendario. La prossima stagione per il Rimini inizierà domenica 10 agosto. Quel giorno i biancorossi debutteranno nella Coppa Italia di serie A, quella dei ’grandi’. Un altro dono portato dalla vittoria della coppa di C della scorsa stagione. Per quella domenica, infatti, è stato fissato il turno preliminare al quale parteciperanno le quattro neo promosse in B, le tre seconde classificate e, appunto, il Rimini vincitore della coppa. I biancorossi ora conoscono le date che ieri la Lega Serie A ha reso note, ma non il nome dell’avversario. Infatti, i biancorossi dovranno attendere la vincitrice dei playoff per guardare negli occhi il primo avversario della prossima stagione. Quindi, Pescara o Ternana che domani giocheranno la finale di ritorno in Abruzzo. Il Rimini intravede un nuovo inizio, ma sa che di cose da fare, prima di quel debutto, ce ne sono parecchie. A partire dall’iscrizione al prossimo campionato. Scadenza fissata alla mezzanotte di oggi. Il club di Piazzale del Popolo sembra essere a buon punto e in mattinata dovrebbe chiudere la pratica con la fidejussione da 350mila euro già perfezionata nella giornata di ieri.

Scadenza decisamente importante quella di oggi, che non ammette ritardi nemmeno di un solo secondo. Più di qualche secondo, invece, c’è voluto alla dirigenza riminese per trovare l’accordo con il nuovo allenatore. Tutto sembra fatto, ma evidentemente i dettagli non sono ancora stati limati a dovere. Difficile, a questo punto, pensare che l’annuncio possa arrivare in questo fine settimana. Ma sicuramente la prossima sarà la settimana giusta per dotare il Rimini di un timoniere. Nuovo di zecca, come ormai le estati in biancorosso ci hanno abituato. Scelto l’allenatore, toccherà alla squadra essere rimodellata a dovere. In attesa anche di capire chi, tra le 60 che hanno diritto entro oggi ad iscriversi (o giù di lì perché c’è chi godrà, per un motivo o per un altro, di una proroga), non riuscirà ad arrivare alla mezzanotte avendo messo sul tavolo della Lega tutta la documentazione necessaria. Non solo la fidejussione, ma anche il regolare pagamento di stipendi e contributi, per passare senza correre rischi l’esame della Covisoc.