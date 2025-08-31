Rimini, Dicuonzo chiede rinforzi: "La nostra rosa è troppo corta"

Da una parte c’è il risultato sul campo a dire che il Rimini è vivo. Dall’altra c’è una situazione societaria che tanti segni di vita non li dà. Anzi, quasi nessuno. Due facce della stessa medaglia che non possono essere guardate singolarmente. Purtroppo. E questo lo sa Stefano Dicuonzo. A lui l’ingrato compito di dare qualche risposta. Evidentemente più a suo agio quando si parla della prestazione all’altezza della squadra contro la Vis Pesaro, meno quando deve addentrarsi nelle questioni che riguardano staff tecnico (Braglia continua a non andare in panchina e quindi anche a non rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla sua posizione) e la società.

"C’è il rammarico – dice il vice di Braglia (anche se tecnicamente in panchina il mister indicato era D’Alesio) – di non aver sfruttato la superiorità numerica perché avremmo potuto fare meglio, magari con un po’ più di incisività. Con un po’ più di coraggio avremmo potuto vincere la partita. Purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità, un errore: abbiamo preso un’espulsione, con una doppia ammonizione, e in parità numerica si è svolta poi tutta un’altra partita".

Un solo cambio a gara in corso e non c’è bisogno di spiegare il perché. "Sicuramente i giocatori sono pochi e hanno fatto il massimo. C’è bisogno di più qualità, c’è bisogno di più dalla proprietà per poter ambire agli obiettivi che si era prefissato il mister per venire ad allenare a Rimini. Ora parleranno e vedranno la situazione". Ma quando? Perché la situazione è ormai questa da settimane. "Sappiamo tutti qual è la data di scadenza per poter portare i giocatori che ci si attende per fare un campionato come desidera fare il mister. Ora sta alla proprietà metterci a disposizione il materiale che ci aspettiamo di avere".

Sembra essere servito a poco anche lo ’sciopero’ messo in atto dallo staff facendo saltare un allenamento prima della gara con la Vis. "Siamo tornati ad allenarci perché ci sono stati dei confronti e poi dovevamo comunque preparare la partita". Poi sul suo ruolo, o meglio sulla decisione di indicare mister D’Alesio come allenatore. "È stata una scelta della proprietà per poter portare avanti la gestione".