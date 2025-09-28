Rimini d’orgoglio abbatte il Pineto. Prima gioia biancorossa fuori casa

Pineto 1 Rimini 2

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi (1’ st Ienco); Germinario (42’ st Nebuloso), Lombardi (25’ st Viero), Schirone (1’ st Marrancone); Mastropietro (1’ st Pellegrino), D’Andrea, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Verna, Menna, Di Lazzaro, Gagliardi, Amadio, Tupone. All.: Tisci.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Moray, Bellodi, Longobardi; Boli (42’ st Fabbri), Asmussen, Piccoli (26’ st Petta), Leoncini (26’ st Camiccioli), Falasco (20’ st Ferrarini); D’Agostini, Capac (42’ st Rubino). A disp.: Gagliano. All.: D’Alesio.

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone. Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Stefano Petarlin di Vicenza. Quarto ufficiale: Marco Di Loreto di Terni. Operatore Fvs: Luca Chiavaroli di Pescara.

Reti: 6’ pt Longobardi, 13’ pt Piccoli, 17’ st Bruzzaniti.

Note - Angoli 10-2. Ammoniti: Longobardi, D’Andrea, Marrancone, Ienco, Camiciottoli, Tonti, Moray. Espulsi: 45’ st Pellegrino per fallo di reazione.

A -4 fa un po’ meno freddo in casa Rimini. Un primo tempo perfetto, una ripresa in sofferenza con gli occhi attaccati al monitor del Var per mettere al sicuro la seconda vittoria in campionato. A spese di un Pineto che allunga la sua striscia negativa a tre ko di fila. D’Alesio, come sempre, fa quel che può. Con gli uomini che ha a disposizione. Mancano De Vitis (squalificato) e Lepri (infortunato). Allora il tecnico abruzzese rispolvera Moray nei tre di difesa, alza Falasco e lancia Leoncini alla regia in mezzo al campo. La partenza a razzo dà la prima gioia dopo appena sei minuti. Longobardi ci ha preso gusto. La sua stoccata, sul corner di Falasc, vale il vantaggio. Il Rimini è meno sulle spine. Può continuare a spingere e al secondo affondo supera di nuovo il cattolichino Tonti. Questa volta ci pensa Piccoli a infilarsi nell’area abruzzese vincendo un contrasto con Germinario. Tisci dalla panchina, proprio per quel contrasto, chiede l’intervento del Var. Ma non si torna indietro. Ora è chiaro attendersi la reazione del Pineto. Arriva, ma confusa. Borsoi va vicino al gol trovando però Vitali sulla sua strada. Poi D’Andrea tenta di testa, lì c’è ancora Vitali. Si va a pensarci su e Tisci non ha dubbi. Rivoluziona il suo Pineto a inizio ripresa. La pressione degli abruzzesi si sempre più importante. Il Rimini è sulle gambe. D’Alesio guarda i suoi in faccia in panchina e fa alzare i giovanissimi. Fabbri, Camiccioli, Petta. Tutti dentro insieme a Ferrarini. Ma quando già il Pineto si era riavvicinato pericolosamente con Bruzzaniti, complice un pasticcio di Vitali. Gli abruzzesi collezionano angoli come figurine e su uno dei tanti Postiglione fa tremare il palo. E trema anche il Rimini quando Longobardi mette la punta del piede per anticipare Postiglione. Per l’arbitro è rigore. Poi lo va a rivedere, su richiesta di D’Alesio e torna giustamente sui suoi passi.