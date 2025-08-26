Rimini, ecco la promessa del club: "C’è la fideiussione, via al mercato"

È in fase di perfezionamento la fideiussione accessoria extra budget, la quale consentirà alla società di operare con piena efficacia sul mercato, oltre a coprire l’extrabudget già maturato nella scorsa stagione. Un perfezionamento che ormai dura da settimane e che, di fatto, tiene in ostaggio il Rimini. Mercato bloccato, ma non solo quello è decisamente fermo in piazzale del Popolo. Perché alla nuova società di Giusy Anna Scarcella manca praticamente tutto. Da una squadra numericamente accettabile a uno staff dirigenziale completo. Nessuno che si occupi stabilmente della comunicazione. Niente di niente. Compreso un allenatore capo che non va in panchina durante le partite di coppa e di campionato. Mancanze che si inseriscono alla perfezione in un quadro desolante. Forse il più desolante degli ultimi trent’anni. Nei quali il club biancorosso non se l’è sempre passata benissimo, c’è da dirlo, ma questo probabilmente è il punto più basso. Anche se da piazzale del Popolo dicono di avere delle buone motivazioni a tutto questo caos. "L’acquisizione della società, avvenuta in data 8 agosto, con l’evasione della visura camerale il giorno 11 agosto – scrive sui social il club – non ha purtroppo permesso di completare l’iter nei tempi previsti, anche a causa della pausa estiva, che ha visto la chiusura temporanea dei principali uffici centrali bancari e assicurativi". Tutto chiuso, insomma. Ma oggi tutto sarà a posto. "Saremo nelle condizioni di operare regolarmente sul mercato, con l’obiettivo di garantire solidità e continuità al nostro progetto sportivo, nell’interesse della squadra, della città e di tutto il movimento calcistico locale. Chiediamo scusa per il ritardo ai tifosi, ma siamo consapevoli delle responsabilità che dobbiamo assumerci". Scuse evidentemente non accettate dai tifosi biancorossi. Quelli della curva hanno manifestato prima della gara contro il Gubbio, per poi restare fuori dallo stadio. Ma anche negli altri settori non è che ci sia stata la ressa sugli spalti. Tribuna centralissima deserta, distinti poco presenti. In tutto, meno di 1.000 persone si sono accomodate al Neri. Siamo ai minimi storici.