Rimini eliminato dai playoff: Vis Pesaro trionfa 4-3

Rimini

3

Vis Pesaro

4

(5-3-2): Colombi; Longobardi, Megelaitis, De Vitis (1’ st Cioffi), Bellodi, Falbo; Garetto (21’ st Conti), Langella (35’ st Leonardi), Lombardi (1’ st Cinquegrano); Parigi, Gagliano (1’ st Malagrida). A disp.: Vitali, Fiorini, Semeraro, Jallow, Piccoli, Ubaldi, Lepri. All.: Buscè.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia (20’ st Di Renzo), Paganini, Pucciarelli, Cannavò (38’ st Tavernaro); Di Paola (38’ st Raychev); Nicastro, Okoro (44’ st Tonucci). A disp.: Pozzi, M.Mariani, Tonucci, Neri, Schiavon, Obi, Forte, B.Mariani, Orellana, Rizzo, Ruiz, Bento. All.: Stellone.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Daniel Cadirola di Milano e Vincenzo Andreano di Foggia. Quarto ufficiale: Samuele Andreano di Prato. Var: Matteo Gualtieri di Asti. Avar: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

Reti: 29’ pt Paganini, 32’ pt Di Paola, 36’ pt Okoro, 45’ pt Langella, 12’ st Bove (aut.), 43’ st Tavernaro, 48’ st Parigi (rig.).

Note - Spettatori 4.750 (1.019 ospiti). Angoli: 3-3. Ammoniti: Okoro, Malagrida, Pucciarelli, Cioffi, Parigi, Paganini.

Quattro schiaffi e un tentativo di rimonta non riuscito. Così il Rimini esce di scena dai playoff. Spalancando le porte del secondo turno della fase nazionale alla Vis Pesaro. Che nel primo tempo in 36 minuti passa tre volte. In appena otto minuti la squadra di Buscè frantuma tutti i sogni di gloria. Buscè rivede qualcosa rispetto alla gara d’andata. C’è De Vitis in difesa, non c’è Cinquegrano con Longobardi che torna a destra e Falbo che si piazza dall’altra parte. Lombardi, eroe del primo round, si guadagna una maglia da titolare. In attacco c’è Gagliano al fianco di Parigi. I minuti di studio iniziali sono interminabili. Difficile vedere quattro passaggi di fila. Da una parte e dall’altra.

Gioco spezzettato e il ritmo frenetico da derby playoff si rompe prima della mezz’ora quando Paganini concede il bis. Solito copione. De Paola dalla bandierina, Bove di testa impegna Colombi e sulla respinta in agguato c’è Paganini. Ma non è finita qui, purtroppo per il Rimini. Perché tre minuti dopo De Paola raddoppia con una punizione millimetrica dal limite. Biancorossi allo sbando e il terzo gol della Vis Pesaro è dietro l’angolo. La discesa di Okoro è imperiosa e Colombi è ancora una volta in ginocchio. Rimini quasi troppo brutto per essere vero. Fino a quando arriva il primo squillo, a un soffio dall’intervallo. Langella da lontano infila Vukovic.

Buscè è costretto a suonare la carica al ritorno in campo dopo l’intervallo. Dentro tutti gli uomini di fantasia. Cioffi, Malagrida, ma anche Cinquegrano a spingere sulla fascia. La pressione si trasforma in gol in 12 minuti. Il tiro di Falbo da lontano non è irresistibile, ma per fortuna del Rimini la deviazione di Bove spiazza Vukovic. Si può andare all’arrembaggio. Ma c’è da combattere anche con le continue perdite di tempo dei marchigiani. E che di tempo non ce n’è più lo dice Tavernaro, a un soffio dal novantesimo, quando infila per la quarta volta Colombi. Ora non c’è più tempo davvero. Anzi no, un po’ di tempo c’è per Parigi che dal dischetto spiazza Vukovic. Il Rimini ci prova fino alla fine, ma non basta.