Rimini eliminato dalla Coppa Italia. Okaka mattatore, tris del Ravenna

Ravenna 3 Rimini 0

RAVENNA (5-3-2): Borra (38’ st Stagni); Da Pozzo, Donati (38’ st Karim), Bianconi, Scaringi, Falbo; Calandrini, Mandorlini (28’ st Sermenghi), Menegazzo (21’ st Ilari); Okaka (21’ st Luciani), Zagre. A disp.: Anacoura, Solini, Rossetti, Rrapaj, Tenkorang, Lonardi, Spini, Esposito, Villa, Raimondo. All. Marchionni.

RIMINI (5-3-2): Gagliano; Di Pollina (32’ st Pedro Lopes), Moray, Bellodi (12’ st Bassoli), Fabbri, Petta; Contaldo, Fiorini (12’ st Leoncini), Asmussen; D’Agostini (24’ st Madonna), Rubino (24’ st Capac). A disp.: Pirini, De Luca, Capac, Piccoli, Camiciottoli, Frati, Piermaria, Longobardi, Boli, Lepri. All. D’Alesio.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 4’ e 19’ pt Okaka; 23’ st Da Pozzo.

Note – Spettatori 1.571, incasso 13mila euro. Rec.: 0’ e 2’. Angoli 9-2. Ammoniti: Fiorini, Contaldo, Zagre.

Il Rimini saluta la Coppa Italia. I biancorossi, che erano detentori del trofeo, perdono 3-0 a Ravenna in una partita in cui il mattatore è Stefano Okaka. Per l’ex attaccante della Roma tre gol in 20’, fra campionato e Coppa Italia. Il Ravenna introduce così il big match di domenica al Benelli contro l’Ascoli, guadagnandosi l’ottavo di finale contro l’Arzignano a fine novembre. Il Rimini, sceso in campo con una squadra imbottita di giovani, saluta invece la competizione.

Turnover pressoché totale per i due allenatori. Rispetto all’undici di partenza che ha battuto la Pianese, mister Marchionni ‘conferma’ il solo Donati. Dall’altra parte, i superstiti della formazione titolare che ha pareggiato a Campobasso sono i soli Bellodi e Fiorini. L’equilibrio non dura nemmeno 4’. Sul cross di Menegazzo da sinistra, la ‘correzione’ – guarda caso – di Okaka da sottomisura non è pulitissima, ma è comunque sufficiente per beffare Gagliano e per sbloccare il risultato. La reazione del Rimini sta nella conclusione dal limite di D’Agostini dal limite, che Borra blocca a terra. Ma è lo show di Okaka a tenere banco, perché, al 19’, arriva il raddoppio con un destro dal limite che si infila dove Gagliano non può arrivare.

È la serata di Okaka. Un po’ plateale, ma motivatissimo e alla costante ricerca del feeling col pubblico. Nel clima da salotto del Benelli, ogni volta che il bomber del lago Trasimeno tocca palla, dagli spalti si leva un mormorio di compiacimento. Al 30’ Borra nega il gol a D’Agostini, distendendosi sulla sinistra e deviando un velenoso diagonale della punta venezuelana. Al 38’ ci pensa l’incrocio dei pali a fermare il sinistro di Asmussen. Il Rimini è vivo, ma il Ravenna ribatte colpo su colpo, chiudendo la prima frazione di gioco con 5 calci d’angolo. Nella ripresa i giallorossi mostrano di controllare la contesa senza affanni. Il Rimini ci mette l’impegno, ma non è sufficiente. Il 3-0 è un capolavoro balistico di Da Pozzo che, si accentra e, dai 20 metri, lascia partire un sinistro imparabile per Gagliano. Il resto è accademia.