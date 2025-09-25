Rimini, Falasco prova a crederci: "Qualche acquisto e ci siamo"

Zero punti e un boccone amaro da digerire. Questo ha lasciato al Rimini la trasferta sul campo del Guidonia. Ennesima prova volenterosa della squadra di D’Alesio che, con tutti i suoi limiti, ha stretto i denti, a tratti tenuto testa a un avversario non irresistibile, per poi cadere sul più bello. Quando quel punticino sembrava cosa fatta. Un rigore a condannare i biancorossi. Ancora una volta rivisto al Var e poi assegnato agli avversari, proprio come a Pontedera. Note amare che mister D’Alesio cerca di mettere all’angolo mettendo in evidenza la crescita dei suoi. Piccola crescita data anche dagli ultimi arrivati. E quello del difensore Nicola Falasco è sicuramente una buona notizia. Fosse soltanto per quella dose di esperienza che il giocatore ex Trento riesce a portare alla giovanissima squadra biancorossa. "Sono contento per l’esordio – dice il mancino arrivato a Rimini da appena qualche giorno nell’infornata di svincolati – Speravo anche di portare a casa un punto. Purtroppo alla fine è andata così. Però ripartiamo subito. Perché dietro l’angolo c’è già un’altra partita e la testa la dobbiamo quindi già avere al Pineto".

Al quale i biancorossi andranno a fare visita sabato pomeriggio nella seconda trasferta consecutiva nel giro di pochissimi giorni. Viaggi, condizione fisica approssimativa di molti, squalifiche e infortuni. Niente sembra giocare a favore del Rimini. Ma Falasco non può che cercare di essere positivo. "Qui sono stato accolto veramente bene dai compagni, dallo staff. Non posso che ringraziare tutti – racconta – Adesso speriamo arrivi qualche altro giocatore. Poi, a mio avviso, saremo in grado di dire la nostra. Ora subito testa al Pineto". Sugli obiettivi personali il difensore veneto va su quelli scontati. Meglio non fare il passo più lungo della gamba... "Cercherò di fare il meglio possibile per il Rimini, di dare il mio contributo al massimo per questa squadra". E servirà davvero il massimo da tutti per cercare prima di cancellare quella penalizzazione che pesa come un macigno per poi iniziare, magari, a scalare qualche altra posizione in classifica. Sempre in attesa che la rosa biancorossa venga ulteriormente infarcita di giocatori di esperienza.