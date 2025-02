Rimini, Gagliano è un’arma in più: "A mio agio in questa squadra"

"Ho battezzato che la palla potesse finire sul primo palo e ho anticipato il difensore". Scelta giusta quella di Luca Gagliano. Perfetta per segnare il suo primo gol con la maglia del Rimini e stappare la gara con la Spal. Un gol pesante che ha spianato la strada ai biancorossi che a Ferrara hanno messo in fila il terzo risultato utile consecutivo tra coppa e campionato. "Una vittoria molto importante – dice l’attaccante sardo arrivato in Piazzale del Popolo nel mercato di riparazione che si è appena concluso – Queste vittorie ci danno morale. Ma con la Spal non è stato tutto semplice. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto la pressione dei nostri avversari, ma siamo stati bravi a non mollare un centimetro".

Poi il gol di Gagliano, quello di Parigi, poi pure quello di Longobardi. Insomma, un trionfo in quello stadio ’Mazza’ in cui nella sua storia il Rimini era riuscito a vincere soltanto una volta. Per l’occasione Buscè ha sperimentato una coppia d’attacco inedita. Perché al fianco di Gagliano si è piazzato il debuttante Leonardi. Un attacco ’di riparazione’ che deve essere ancora oliato ma già ha fatto vedere buone cose. "Sinceramente non me l’aspettavo – è onesto Gagliano – però mi sono trovato molto bene. Leonardi è un ragazzo giovane, di prospettiva, ha voglia di lavorare. Non è stato semplice il primo tempo perché comunque ci sono stati svariati minuti in cui la Spal ha avuto il pallino del gioco, quindi abbiamo toccato pochi palloni. Però mi sono trovato bene".

Un’intesa destinata a crescere con Leonardi, ma anche con Parigi, il bomber della squadra che, proprio come Gagliano, è andato a bersaglio contro la squadra di Bandini. "Sicuramente durante la settimana bisogna lavorare e provare tanto in campo – Gagliano segue la politica di Buscè, quella del lavoro senza sosta – Poi da quando sono arrivato io ci sono state svariate partite in cui è mancato anche quel pizzico di fortuna in più per poter riuscire a segnare. Però ora, nelle ultime partite, sta girando bene e la squadra comunque è formata da ottimi giocatori".

Insomma, tutto bello nelle ultime due settimane, quelle in cui il Rimini ha fatto passi in avanti in classifica in campionato e ha conquistato una meritatissima finale di Coppa Italia.