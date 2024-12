Rimini, Garetto non ha perso il fiuto: "Ma al ’Romeo Neri’ è più bello"

Marco Garetto c’è e per dimostrarlo bussa due volte. Il centrocampista del Rimini contro il Pontedera sabato pomeriggio ha dimostrato di non aver smarrito il fiuto del gol. Una doppietta che, insieme ai gol di Parigi, Falbo e Cioffi, mette a tacere tutti i mugugni ’casalinghi’. Perché sin qui al ’Romeo Neri’ i biancorossi non avevano esattamente brillato di luce propria. "Sicuramente è stata una grande soddisfazione – dice il centrocampista piemontese – anche perché non avevo ancora trovato il primo gol in casa, davanti ai tifosi, da quando sono arrivato. Quindi realizzarne due addirittura è un’emozione forte. Sono felice che i gol abbiano portato anche la vittoria per la squadra". È utile ricordare che il match contro il Pontedera è stato a senso unico. Condotto dall’inizio alla fine dalla squadra di mister Buscè. "Sapevamo che comunque i toscani venivano da una grande vittoria per 5-1 contro la Spal, quindi non dovevamo sottovalutare la partita – lo dice subito Garetto – Abbiamo avuto un approccio forte, molto aggressivo, e abbiamo trovato subito il gol su rigore. Quello ci ha sbloccato per giocare ancora con più fiducia e continuità. Abbiamo tenuto il controllo per tutta la partita, forse solo nei dieci minuti all’inizio del secondo tempo il Pontedera aveva preso un po’ il pallino del gioco. Però secondo me è un risultato super meritato". È un crescendo quello del Rimini nell’ultimo periodo. La vittoria sul Pontedera è stata la terza consecutiva dell’ultimo periodo. Una crescita che, evidentemente, si avverte anche nello spogliatoio biancorosso. "La avvertiamo tutta la settimana – assicura Garetto – non soltanto la domenica. C’è proprio una crescita del gruppo. Chi parte dall’inizio e chi entra, tutti danno il loro contributo importante, tutti si fanno trovare pronti. Secondo me la cosa che stiamo migliorando è la consapevolezza della forza del gruppo, e lo stiamo dimostrando in campo". Dimostrazioni di forza che valgono punti pesantissimi in classifica. Ora l’obiettivo, non dichiarato ma evidente, è quello di riuscire a girare a quota 30. E questo dipenderà dalla prossima fatica, quella in programma già venerdì sera sul campo del Pineto.