Rimini, Gigli volta pagina : "Riscattiamoci subito"

"Avremmo potuto riaprire prima la partita". Inevitabile non ripensarci. È lì che punta Nicolò Gigli mettendo a fuoco la sconfitta di domenica scorsa in casa della Lucchese. "Il risultato è negativo – dice il difensore romano – Dopo il secondo gol, arrivato per un nostro errore, non ci abbiamo più creduto come avremmo dovuto fare dall’inizio. Ed è proprio per questo che il rammarico più grande è averla rimessa in carreggiata troppo tardi". In effetti il gol di Morra che ha riavvicinato il Rimini ai toscani è arrivato a una manciata di secondi dal novantesimo. E pensare che anche prima, molto prima, i biancorossi le occasioni per rimettersi in corsa le avevano avute. "Siamo riusciti a creare tanto anche in una giornata difficile – dice Gigli – Ed è per questo che dispiace non aver iniziato a crederci un po’ prima". È chiaro, però, che le partenze andando sempre sotto non sempre poi si possono rimediare in positivo. "È vero, subiamo troppo spesso gol nei primi 20 minuti di gioco e questa è una cosa che dovremo sicuramente correggere. Ci lavoreremo". Un difetto non da poco che il Rimini sin qui è riuscito spesso a mascherare ribaltando poi il risultato. Cosa non riuscita mercoledì scorso in Coppa Italia contro il Catania, ma nemmeno in casa della Lucchese. Per fortuna, c’è da dirlo, domani sera al ’Romeo Neri’ Gigli e compagni avranno subito l’occasione di dimostrare che la lezione l’hanno imparata nei novanta minuti contro il Sestri Levante. "È davvero una fortuna tornare subito in campo – spiega – perché avremo l’opportunità di rialzarci subito". Nonostante la stanchezza che i tanti impegni ravvicinati mettono nelle gambe. "Questo non è un problema. Perché quando sei ancora lì in classifica a giocarti i playoff la stanchezza passa in secondo piano – assicura il centrale – In questi casi la voglia e la determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo devono prendere il sopravvento sulla stanchezza mentale e fisica".

I biancorossi sono tornati da Lucca e si sono rimessi subito al lavoro. Per il turno infrasettimanale di marzo mister Troise dovrà verificare la possibilità di un pieno recupero di Pietrangeli, pedina fondamentale della difesa biancorossa. Ma il centrale potrebbe dover saltare anche i novanta minuti contro i liguri. Restano ancora ai box Marchesi e Oddi, anche se il centrocampista dovrebbe essere sulla via del recupero.