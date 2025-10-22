Rimini, i conti non tornano. A rischio anche le piccole spese

I soldi dell’incasso con la Juventus Next Gen per pagare la trasferta di Campobasso. E’ un Rimini già costretto a fare i conti al centesimo quello che la Building Company sta cercando di cedere. Il conto corrente del club di Piazzale del Popolo, quello ora amministrato dal nuovo legale rappresentante nominato dal tribunale di Milano, ma sul quale i soldi li deve di certo aggiungere sempre Giusy Scarcella, ormai da settimane è in rosso. Tanto che pure le piccole spese correnti sono diventate un problema da risolvere. Come la trasferta di sabato a Campobasso. Come i match esterni delle squadre del settore giovanile. Una situazione complessa e che, di questo passo, non potrà di certo portare il Rimini lontano. Anzi. L’unica speranza è che la Scarcella acceleri per cedere la società. Più di una, a quanto pare, le trattative in corso. Ma quella più accreditata è sempre la stessa. Un’azienda del nord Italia che, tra le altre cose, ha una vocazione turistica, da ormai un paio di settimane ha messo gli occhi sul club. E da qualche giorno, sembrerebbe avere in mano tutti i documenti necessari per guardare dentro i conti della società biancorossa. Che ovviamente di debiti ne ha più di qualcuno. A partire da quello con l’ex presidente Rota. Che non permette alla Scarcella e ai suoi nemmeno più di operare in casa propria. I ben informati assicurano che la trattativa non è a un punto morto, anzi, tra qualche giorno si potrebbe arrivare al dunque. Una via d’uscita per un Rimini che altri modi per salvarsi da una fine dolorosa non sembra averne. Con i soldi per la trasferta di Campobasso al sicuro, intanto, la squadra di mister D’Alesio è tornata a correre. Proprio pensando ai molisani. De Vitis e compagni hanno un bisogno assoluto di tornare a mettere in tasca punti, dopo il passo falso in casa contro la Juventus Next Gen. Punti necessari ora per cancellare una volta per tutte la penalizzazione e avvicinare, in maniera concreta, la squadre che si trovano in lotta per la salvezza. La missione è difficile,, ma ancora possibile. Ma è chiaro che ogni giorno che passa è un giorno perso pensando a un salvataggio miracoloso. E indispensabile in casa Rimini.