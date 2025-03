Rimini, i gol pesanti di Malagrida: "Felice, questo è un grande gruppo"

Dopo il primo gol stagionale in Coppa Italia, anche quello in campionato. Lorenzo Malagrida ha trovato il miglior modo possibile per buttarsi alle spalle una stagione nata non esattamente sotto una buona stella, tra un infortunio e l’altro. Ora, in casa Rimini, l’esterno della Samp è tornato a farsi sentire. A suon di gol, ma non solo. E grazie a una nuova posizione in campo. Un po’ più lontano dal portiere avversario, ma con un ritrovato fiuto per il gol che non guasta mai. Sua la rete che lo scorso turno ha permesso ai biancorossi di prendersi tre punti pesantissimi in casa della Pianese. "In quella gara siamo partiti decisamente con il piglio giusto – dice Malagrida – aggredendo subito la palla. Mi è arrivato un pallone perfetto, l’ho piazzato bene ed è andato tutto nel verso giusto". Tutto bellissimo, dopo appena tre giri di lancette. Poi tanti minuti a stringere i denti, a fare una corsa in più per il compagno, a tappare i buchi. "Sapevamo non sarebbe stata una gara semplice – spiega l’esterno ligure – perché la Pianese ha sempre un atteggiamento molto aggressivo. Noi l’abbiamo gestita bene da quel punto di vista. Siamo stati super attenti nella fase difensiva e, così, abbiamo portato a casa il risultato. Su un terreno di gioco non esattamente perfetto". Terreno di gioco che, chiaramente, ha tolto qualche certezza dal punto di vista del fraseggio. Ma cercare di superare tutto questo è spettato al Rimini, proprio come alla Pianese. "Avremmo potuto essere in certe occasioni leggermente più precisi – ci ripensa su Malagrida – ma alla fine è il risultato quello che conta". Un’altra prova di forza lontano da casa. Una risposta importante dopo il ko contro l’Arezzo. "Qui anche chi gioca meno, chi gioca di più, tutti danno il proprio contributo alla causa. Nonostante le assenze importanti, chi gioca si fa trovare sempre pronto. Ci serviva una vittoria così per il morale, siamo contenti, la squadra è contenta e va bene così". E ora sotto con la Ternana. Un’altra battaglia quella che sabato al ’Neri’ spetta ai biancorossi. Contro la seconda della classe di certo servirà ancora una volta l’elmetto, ma per questo Rimini nulla sembra impossibile.