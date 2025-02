Rimini, i precedenti sono con te. Al Neri torna il classico con l’Arezzo

Alla fine la maggior parte delle volte è finita con un pareggio, ma al ’Neri’ contro l’Arezzo il Rimini da 85 anni a questa parte ha messo insieme anche un buon numero di vittorie. Lunedì sera romagnoli e toscani si troveranno faccia a faccia nell’impianto di Piazzale del Popolo per la 19esima volta, dal 1939 a oggi. Ben sedici i confronti in serie C, solo due in cadetteria all’inizio degli anni 2000. I biancorossi di quei confronti ne hanno vinti 7 andando a bersaglio 20 volte. Poi 8 pareggi e 3 vittorie dell’Arezzo, una di queste è storia recente, quella del match dela passata stagione. Alla prima giornata di campionato Gucci e Iori firmarono quel 2-1 sul quale, in casa Rimini, a metterci la firma fu il giovanissimo Cherubini. L’ultima vittoria dei biancorossi al ’Neri’ risale alla stagione 2005-2006 in serie B. La doppietta di Ricchiuti non lasciò scampo alla sua ex squadra, quella dalla quale il Rimini lo acquistò qualche anno prima. Quindi, nonostante i precedenti favorevoli, i biancorossi con l’Arezzo al ’Neri’ non vincono da 20 anni. Nelle tre gare successive, infatti, un pareggio (1-1 stagione 2015-2016 con gol di Esposito per i romagnoli) e ben due sconfitte. Ma oggi è tutta un’altra storia. La squadra di Buscè arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive tra coppa e campionato. Morale alto in casa Rimini e una settimana intera per smaltire la fatica di quella precedente. Merce rara in questa stagione per Parigi e compagni. La squadra di Bucchi, invece, arriva all’appuntamento con il fiatone. Un solo punto nelle ultime quattro gare, nessuno da quando Bucchi in panchina ha preso il posto dell’esonerato Troise. E ora come non mai in questa stagione i toscani iniziano a vedere anche qualche fantasma. Perchè anche un posto in zona playoff ora non è poi più così scontato. Insomma, quelli di domani sera al ’Neri’ (calcio d’inizio alle ore 20.30) saranno novanta minuti da seguire tutti d’un fiato. Il Rimini culla il sogno di mettere in fila la quarta vittoria consecutiva e scavalcare proprio l’Arezzo in classifica. La missione non è impossibile e i riminesi, ora più che mai, sono invitati a dare il loro contributo sugli spalti.