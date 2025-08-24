Rimini, il cuore non basta: sconfitta al Neri. Il Gubbio passa in un clima surreale

Rimini 0 Gubbio 1 (4-3-1-2): Gagliano; Lepri, De Vitis (44’ st Garetto), Bellodi, Longobardi; Megelaitis, Langella, Piccoli; Fiorini (21’ st Falbo); Ubaldi (21’ st Jallow), Parigi (34’ st Mini). A disp.: Pirini, Mordenti, Fabbri. All.: Dicuonzo (vice di Braglia). GUBBIO (3-5-2): Bagnolini; Di Bitonto, Bruscagin, Fazzi; Zallu, Saber (40’ st Podda), Rosaia, Costa (21’ st Carraro), Tentardini; Spina (28’ st Di Massimo), Tommasini (40’ st Minta). A disp.: Krapikas, Baroncelli, Sportolaro, Ghirardello, Conti, Niang. All.: Di Carlo. Arbitro: Riccardo Dasso di Genova. Assistenti: Davide Fedele di Lecce e Matteo Di Bernardino di Pescara. Quarto ufficiale: Cristian Ursini di Pescara. Reti: 8’ st Tommasini. Note - Spettatori 991. Angoli 2-1. Ammoniti: Bruscagin, Bellodi. Espulsi: 49’ st Marra Cutrupi (segretario Rimini)

Alla fine la sconfitta al debutto, anche immeritata, è quello che fa meno male. Perché tutto quello che c’è attorno, per la prima gara di campionato del Rimini contro il Gubbio, è ben peggio. Pubblico ai minimi storici, niente cori e striscioni. Una squadra senza allenatore in panchina, con 18 giocatori a disposizione, tra cui tanti giovanissimi. Vince il Gubbio, forte del gol realizzato da Tommasini. I fari questa volta sono più puntati sugli spalti. Dove si accomoda Giusy Anna Scarcella che rimette piede a Rimini, a differenza di quanto annunciato settimane fa. Al suo fianco il nuovo presidente Espedito Siniscalchi. E con loro fino a qualche minuto prima del triplice fischio, a sorpresa (?), c’è il ds Luca Nember, che non si sa bene a quale titolo, ma è seduto in panchina al fianco di Dicuonzo. Panchina sulla quale non siede, invece, mister Braglia. "Per una sua scelta", comunica la Scarcella. Per la seconda volta consecutiva. A guidare la squadra c’è il vice Dicuonzo (ci vuole una buona mezz’ora per identificarlo non essendo in distinta. Situazione imbarazzante). Ma c’è da pensare che le scelte siano di Braglia. Che rimette De Vitis nei due centrali di difesa, al fianco di Bellodi. Lepri è dirottato a destra, Longobardi dall’altra parte e Megelaitis riportato inaspettatamente a centrocampo. Ubaldi e Parigi godono degli spunti di Fiorini che agisce alle loro spalle. In porta non c’è Bagli (non chiaro il motivo), ma il 2006 Gagliano. Primo tempo senza grandi squilli. Soltanto nel recupero un brivido. Ed è quello che corre lungo la schiena del Gubbio quando Fiorini, da posizione defilata, lascia partire un tiro potente. È solo il palo a salvare Bagnolini. Nel recupero la novità della stagione con mister Di Carlo che sventola il primo ’cartellino’ della stagione. Entra in gioco il Football Video Support, o più semplicemente Fvs per un fallo di Lepri su Spina al limite dell’area. L’allenatore del Gubbio chiede al direttore di gara di andare a rivedere quell’episodio. Si prosegue, niente fallo. L’inizio del secondo tempo si apre con il gol del vantaggio degli umbri. I biancorossi provano a rifarsi sotto. Ma niente da fare. "Però non abbiamo giocato male", sussurra qualcuno. Almeno quello...