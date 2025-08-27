Rimini, il giallo della fideiussione. E il mercato resta fermo al palo

Il ’giallo’ della fideiussione. Non è il titolo di un film, ma l’ennesima telenovela estiva in casa Rimini. Tra un arriva oggi, al massimo domani, sta finendo anche il mese di agosto, e con lui il mercato estivo, e il club di Giusy Anna Scarcella ancora non ha presentato la fideiussione extra budget indispensabile per poter acquistare nuovi giocatori. Stipendiati, si intende, per i volontari c’è sempre posto (ma si potrà?). "Rimini Fc informa che, a partire da martedì, sarà nelle condizioni di operare regolarmente sul mercato", si leggeva qualche giorno fa sul profilo social della società. Martedì, cioè ieri. Ma era ormai calato il sole e da piazzale del Popolo ieri nessuna notizia di quella fideiussione. Nella quale avevamo creduto, per carità, e che magari arriverà oggi. Poi una manciata di giorni per dare a Braglia una squadra degna di questo nome. Ha davvero tutto dell’incredibile in casa Rimini, quindi inutile continuare a meravigliarsi se alle parole non seguono mai i fatti. Se la situazione dovesse restare questa, c’è da aspettarsi una presa di posizione di Braglia. Magari ben più forte di quella già avuta che ha tenuto volontariamente il tecnico lontano dalla panchina biancorossa durante le gare ufficiali.

Insomma, la fideiussione continua a tenere in ostaggio il Rimini (ma in realtà non solo quella), mentre a grandi passi si avvicina la seconda di campionato. Non esattamente una partita qualunque, ma quel derby non derby in casa della Vis Pesaro che a Rimini, in tempi normali sarebbe attesa con entusiasmo. Niente di tutto questo. I biglietti per accomodarsi al ’Benelli’ sono già in vendita, ma solo quelli per i pesaresi. Per i tagliandi destinati alla Romagna bisognerà attendere la riunione del Gos in programma presumibilmente nella giornata di oggi. La prevendita a Pesaro è iniziata a gonfie vele e il club marchigiano ieri ha messo a segno anche due colpi di mercato aggiustando centrocampo e difesa. In mezzo al campo c’è il ritorno di Tavernaro (sempre in prestito dal Venezia), mentre in difesa la Vis ha deciso di puntare (sempre in prestito) sull’esperienza di Andrea Beghetto, arrivato nelle Marche dopo aver giocato l’ultima stagione nel Pisa.