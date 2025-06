Rimini, il girone B prende forma. E non sarà un gruppo di ferro

In attesa di sapere se il nuovo allenatore del Rimini sarà Federico Coppitelli o Nicola Corrent, i due tecnici in corsa per la panchina biancorossa, non resta che cominciare a scrutare il girone B della prossima stagione. Ora che anche sui playout di serie B è stata messa la parola fine (con la salvezza della Sampdoria e la retrocessione della Salernitana) i nomi delle sessanta ’sorelle’ che prenderanno parte al prossimo campionato di serie C sono quasi già scritti. Nonostante manchi per forza di cose ancora l’ufficialità per quel che riguarda riammissioni e ripescaggi. Ma tutto lascia supporre che siano Pro Patria, Inter Under 23 e Ravenna le tre pronte a prendere il posto lasciato libero, per un motivo o per un altro, da Lucchese, Spal e Brescia. Da qui si possono già ipotizzare i tre gironi della C, dando per scontato che ai piani alti della Lega decidano di confermare i criteri geografici orizzontali utilizzati anche le passate stagioni. Quindi, per la nostra Emilia-Romagna sarà un poker, anche se a Ravenna incrociano ancora le dita. Insieme ai giallorossi ci saranno Rimini, Forlì e Carpi con una dose di derby che sicuramente faranno bene al campionato. Al girone potrebbe unirsi un’unica piemontese, il Bra, e un’unica laziale, che sarà Guidonia, insieme al ’noto’ Campobasso pronto di nuovo a tenere alta la bandiera del Molise. Poi, le quattro toscane Livorno, Pontedera, Pianese e Arezzo, e le tre umbre, tutte confermate rispetto alla scorsa stagione (Perugia, Gubbio e anche la Ternana). L’abruzzese Pineto e la sarda Torres a chiudere il cerchio, in compagnia di una delle tre squadre Under 23 dei club di serie A. La geografia del girone del centro Italia potrebbe essere questa: e non sarà un girone di ferro.

Ma prima il Rimini dovrà concentrarsi sulla Coppa Italia, quella dei ’grandi’. Il tabellone è ’tennistico’, con le partecipanti che entreranno nella competizione in tre momenti successivi. Si partirà domenica 10 agosto con i preliminari: Virtus Entella-Ternana, Padova-Vicenza, Avellino-Audace Cerignola e Pescara-Rimini.