Rimini, il mister è un rebus. Di Donato si allontana. Rispunta la pista Gorgone

Non questa settimana, ma la prossima. Lo assicurano da casa Rimini che quella che sta per arrivare sarà la settimana del nuovo allenatore. Oggettivamente con più di qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia. Esattamente quasi un mese rispetto alla scorsa stagione con Buscè che fu annunciato il 26 maggio. Evidentemente quest’anno la scelta è stata più complicata del previsto. Con i biancorossi che, a sensazione, sono stati costretti a cambiare i propri piani a ripetizione. Un po’ perché i primi della lista, i preferiti pensando al timoniere per il prossimo campionato, si sono accasati altrove. Un po’ perché le ultime settimane il club riminese ha navigato un po’ a vista, dopo l’iscrizione arrivata all’ultimo. Che evidentemente qualche falla nel sistema l’ha messa a nudo. Ma ormai ci siamo. Anche perché tra meno di un mese si ritornerà a correre e oltre al mister i biancorossi devono anche rimodellare la rosa. E il mercato, quando inizierà a battere i primi colpi, quelli veri, non farà sconti a nessuno. Neanche al Rimini che i suoi pezzi pregiati ha intenzione di tenerseli stretti. Sempre che l’intenzione, poi, sia reciproca. Niente matrimoni senza amore, un po’ come successo la scorsa stagione. Ma prima l’allenatore. Dal quale, almeno sulla carta, dipenderanno anche molte delle scelte. Quindi, ricapitolando, la pista che porta a Di Donato del Team Altamura si sta raffreddando. Ora dopo ora. Difficile arrivare all’ex Olbia e Frosinone Leandro Greco, ambito da club di serie A per la Primavera. Rispunta il nome di Giorgio Gorgone. Ma l’ex allenatore della Lucchese attende una chiamata da Frosinone dove si sta accasando il suo ex direttore sportivo in Toscana, e anche ex Rimini, Alessandro Frara. Insomma, un bel ginepraio. Ieri intanto la situazione l’ha sbloccata la Torres con l’annuncio di mister Pazienza. Mentre a Gubbio, alla fine, dovrebbe spuntarla l’ex biancorosso Troise con gli umbri che hanno fatto diversi sondaggi, proprio come i romagnoli in fin dei conti. E seguendo per lunghi periodi anche le stesse piste. All’appello, quindi, concentrandosi sul girone B, ormai mancano in pochi nella scelta dell’allenatore. E il Rimini è uno di questi.