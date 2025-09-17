Rimini, il piano di Giammarioli. Il dg ora gioca a carte scoperte

Di lui in Piazzale del Popolo si parla da settimane. Oggi Stefano Giammarioli svelerà quale sarà il suo ruolo in casa Rimini. Il direttore generale, che in passato ha svolto anche il ruolo di direttore sportivo, racconterà i nuovi piani del club di Giusy Anna Scarcella in conferenza stampa. Molte le domande da rivolgere al nuovo (e unico) dirigente biancorosso. Che in biancorosso prende il posto di un dg (D’Aniello) che dopo qualche settimana dal suo arrivo in Riviera se ne è andato dicendo di non aver mai lavorato per il Rimini. Insieme a lui c’è anche il nuovo segretario generale Giuseppe Bellantoni. Pure lui in attesa di un ’posto fisso’ già da più di qualche settimana. A Giammarioli il compito di svelare i piani del club pensando alla squadra da mettere a disposizione di D’Alesio. Quella squadra che evidentemente ha bisogno di essere irrobustita per poter pensare di ridurre, e annullare, una penalizzazione pesantissima.

Da lui sarà utile capire se il Rimini dovrà viaggiare per tutta la stagione sotto il milione di euro per quel che riguarda il monte ingaggi. Insomma, da lui si dovrà capire quali sono i reali piani del club. E anche se realmente alle sue spalle c’è un gruppo di imprenditori pronti a cambiare le attuali sorti del Rimini acquistando il club dalla Building Company. La strada per sapere tutto questo sarà di certo in salita, ma vale la pena provarci per capire se la centenaria società biancorossa ha qualche chance di poter sopravvivere nel calcio professionistico. Perché al momento questo sembra molto lontano dalla realtà. Intanti ieri il Rimini ha annunciato di aver tesserato il terzino destro Gabriele Ferrarini che già da più di qualche giorno si era aggregato alla truppa di Braglia prima e di D’Alesio poi. Classe 2000, originario di La Spezia, Ferrarini è cresciuto nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla prima squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti in serie C con la Pistoiese, ha trovato spazio e continuità in serie B, dove ha vestito le maglie tra le altre di Venezia, Perugia e Feralpisalò. Prima di essere stoppato da un brutto e lungo infortunio che, in pratica, lo ha costretto ai box nelle ultime stagioni. Una scommessa per il Rimini con il quale ha iniziato ad allenarsi anche il difensore centrale scuola Lazio, Andrea Petta, classe 2005.