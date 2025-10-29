Rimini, in Coppa largo ai giovani. D’Alesio: "Chance che meritano"

"È una partita bella da giocare". Lo racconta così Filippo D’Alesio il derby di Coppa Italia in casa del Ravenna (ore 18.30). È chiaro come in questa stagione la coppa sia l’ultima delle preoccupazioni del Rimini che gli occhi li ha puntati esclusivamente sul campionato. Ma D’Alesio non vuole sprecare l’opportunità. Nonostante il turnover. "Vorrei dare spazio a quei ragazzi che in questo momento hanno giocato un pochino di meno – dice l’allenatore dei biancorossi – ma che meritano tanto dal punto di vista dell’atteggiamento. Sono ragazzi che danno tutto in allenamento e anche quando sono stati chiamati in causa hanno fatto del loro meglio. Stanno migliorando tutti, quindi sarà bello vederli in campo dall’inizio perché è una cosa che si meritano". E c’è anche da dire che la rosa del Rimini non permette di accavallare due diverse competizioni. Prima ovviamente viene il campionato e quella gara fondamentale contro il Bra in programma sabato al ’Romeo Neri’. Anche se D’Alesio ovviamente non lo dice. "Ho fiducia nei ragazzi che giocheranno. Se non avessi fiducia onestamente il turnover si sarebbe potuto anche non fare – dice – Anche se sono giovani e hanno giocato un pochino di meno, ci giocheremo la nostra partita come sempre".

Con la testa che, comunque, non può non essere al Bra. I novanta minuti di sabato in campionato valgono già come uno scontro diretto di fine stagione. "Sicuramente è una partita più importante di quella della Coppa – non può non ammetterlo D’Alesio – ma è inutile sprecare energie mentali pensando a sabato quando c’è una partita mercoledì. Quindi focus massimo su quello che c’è mercoledì, poi per la partita di sabato ci si pensa. Preferisco mettere tutte quante le energie nella partita di domani, del Bra parleremo più in là, adesso testa al Ravenna". Tutto questo mentre fuori dal campo si attendono da un momento all’altro notizie sulla cessione del club da parte della Building Company. Anche fuori dal campo la sensazione è che non ci si possa permettere di perdere troppi treni. Dopo la giornata fitta di lunedì nella quale sembrano essere piovute manifestazioni di interesse sul Rimini da ogni parte del globo, ieri si è tornati alla calma. Almeno apparente. Mentre lontano dalla Riviera i ben informati sussurrano che già nei prossimi giorni il club potrebbe avere una nuova proprietà. Cosa che ufficialmente avverrà quando sarà saldato il debito che il Rimini ha con l’ex presidente Alfredo Rota. Questo ormai lo sanno anche i muri del ’Romeo Neri’.