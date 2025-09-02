Rimini inadempiente: niente stadio. E sul mercato i migliori se ne vanno via

Senza una società in grado di fare calcio, senza un allenatore in panchina, praticamente senza una squadra viste le cessioni ufficializzate ieri all’ultimo giorno di mercato. Ma anche senza uno stadio. Perché da ieri il Rimini, inadempiente, non potrà più mettere piede al ’Romeo Neri’, nemmeno domenica contro la Ternana. A meno che non paghi le rate di agosto scadute. Una cifra che si aggira attorno ai 18.000 euro e che comprende la rata di affitto del ’Romeo Neri’ del mese di agosto (scaduta il 1°). Tutti soldi più volte richiesti da Palazzo Garampi alla nuova proprietà, ma ancora mai versari. L’ultima ’chiamata’ dell’amministrazione comunale risale a venerdì scorso, via Pec. Nessuna risposta.

Da ieri per il club le porte dello stadio restano chiuse per gli allenamenti e perfino per le partite. Almeno fino a quando quelle rate non risulteranno pagate. In un silenzio assordante, il club è diventato ormai una scatola vuota: che brutta fine per il centenario club. Altrochè le "buone mani" nelle quali l’ex presidente Stefania Di Salvo diceva di aver lasciato la sua ’famiglia’, il suo Rimini. Ieri hanno protestato anche i genitori dei ragazzi delle giovanili, che chiedono chiarezza.

Ieri intanto è stato il giorno delle partenze: Parigi al Latina, Langella al Cosenza (questi due sono pezzi pregiati della squadra che ha vinto la coppa Italia di serie C la scorsa primavera), Garetto alla Ternana, Ubaldi ha firmato la rescissione del contratto. Poi Falbo al Ravenna e anche Megelaitis destinato a partire. Insomma, un fuggi fuggi ampiamente prevedibile e ampiamente giustificato se si considera in quali condizioni versa il club di Giusy Anna Scarcella. "Sta andando in scena il saccheggio deliberato che porterà al fallimento pilotato del Rimini", ha scritto ieri la Curva sui social network. "Uno scempio, una presa in giro".

Ci sono anche degli ingaggi (ipotetici, visto che il Rimini non dà annunci ufficiali): per il centrocampo Marco Ballarini, esterno classe 2001 (Udinese), Lorenzo D’Agostini (attaccante 2005) dalla Lazio e Jeremy Moray, classe 2006, centrale difensivo. Poi ancora il 2005 Ank Asmussen, centrocampista in prestito dall’Empoli e Andrea Gemello, classe 2006, esterno di centrocampo in prestito dal Parma. Sempre prestito, questa volta dall’Atalanta: Alexandru Andrei Capac, esterno di fascia sinistra. Poi ancora il 2005 Marco Delle Monache, esterno destro, ed Henri Salomaa, classe 2003 ala sinistra in prestito dal Lecce. Tutti ‘volontari’?

La rosa già risicata a disposizione di mister Piero Braglia ora lo è ancora di più. Aveva chiesto rassicurazioni per iniziare ad andare in panchina: visto lo smantellamento, le premesse non sembrano di certo delle migliori.

Donatella Filippi