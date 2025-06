Rimini: iscrizione al campionato di Serie C in attesa del controllo Covisc

AREZZOSoltanto nella giornata di ieri il Rimini ha ufficializzato di aver presentato tutta la documentazione necessaria all’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Dopo i timori dello scorso weekend pare, dunque, che la società romagnola sia in regola anche se soltanto il controllo della Covisc darà la certezza definitiva. In un primo momento pareva che i biancorossi avessero presentato la fideiussione ma non i certificati di avvenuto pagamento degli stipendi per dipendenti e tesserati. Il regolamento prevede che i club bocciati in prima istanza avranno tempo fino al 17 giugno per il ricorso, poi il 19 l’ultima parola spetterà al consiglio federale. In questo scenario e in attesa che si disputino i playout di serie B dopo il caso Brescia, il prossimo raggruppamento nel quale saranno inseriti gli amaranto, ovvero il B, è ancora in alto mare. Nel gruppo centrale, al momento, oltre al cavallino, ci sarebbero queste ulteriori 15 squadre: Ternana, Torres, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera, Gubbio, Perugia, Carpi, Campobasso, Ascoli, Forlì (dalla D), Livorno (dalla D), Sambenedettese (dalla D). All’elenco, dopo riammissioni e ripescaggi, potrebbe aggiungersi il Ravenna e forse, per la posizione geografica, Guidonia e Latina. Servirà attendere ancora almeno una decina di giorni per vare un quadro chiaro di quelle che saranno le avversarie dell’Arezzo.