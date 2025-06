Rimini: Iscrizione alla Serie C 2025-26 Confermata, Attesa per il Via Libera della Covisoc

Un paio di notti insonni, poi il sospiro di sollievo. Soltanto venerdì la Covisoc darà ufficialmente il via libera alle squadre iscritte al prossimo campionato di serie C. Ma in casa Rimini arrivano con qualche giorno d’anticipo le prime rassicurazioni. Non ufficiali, ma sufficienti per spazzare via qualche nube. E sufficienti anche per prendere carta e penna e comunicare, da Piazzale del Popolo, di aver depositato "tutta la documentazione necessaria nei termini previsti al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di serie C 2025-26 corredata di tutti gli adempimenti finanziari e normativi richiesti dal sistema Licenze Nazionali". E’ quel "nei tempi previsti" che ieri il Rimini ha sottolineato, ma del quale fino a ieri i biancorossi non avevano certezza. Preferendo così le bocche cucite.

Perché la corsa contro il tempo c’è stata eccome per non restare tagliati fuori dalla serie C. E quando si va veloci il rischio è quello di commettere qualche errore. Cosa per altro già successa appena qualche mese fa al club della presidente Di Salvo. Ma oggi è fortunatamente andata meglio di allora, quando arrivò un -2 in classifica. Anche in quell’occasione il Rimini gli stipendi li aveva regolarmente pagati, ma in ritardo. Un ritardo che rischiava ora di diventare, oltre che cronico, anche decisamente più pericoloso. Un ritaglio che ha messo in allarme i tifosi biancorossi con notizie che schizzavano un po’ da tutte le parti. Incontrollate e difficilmente domabili anche dai diretti interessati che, nel dubbio reale, hanno preferito restare in silenzio. La ferita resta, l’iscrizione c’è e venerdì dovrebbe essere regolarmente certificata dalla Covisoc che da ieri si è messa a spulciare tutte le domande di iscrizione presentate dai club di serie C. Ora che è passata la tempesta la dirigenza riminese (che la lezione dovrà pur averla imparata...) potrà rimettersi in carreggiata. Pensando al nuovo allenatore e alle questioni di mercato. Magari provando a non fare tutto all’ultimo minuto considerando che di tempo, al momento, ce n’è in abbondanza. Ma il vizio di non correre questa società l’ha avuto dal primo giorno in cui si è insediata a Rimini. E forse non era soltanto inesperienza.