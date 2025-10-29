Rimini ko in cinque minuti. L’Alcione fa la voce grossa

Non riesce ad aggiungere punti alla classifica il Rimini. Davanti al pubblico amico i biancorossi lasciano tutto all’Alcione Milano secondo della classe (3-0). Le reti dei lombardi arrivano tutte nella seconda parte di gara. In cinque minuti, a cavallo della mezz’ora di gioco, l’Alcione fa la voce grossissima con la doppietta di Volpi e il gol di Chiaia. Non ha la forza per reagire la formazione biancorossa che resta, così, al penultimo posto in classifica con quattro punti raccolti sin qui, proprio come Arzignano Valchiampo e Torres. Là davanti comanda la Pergolettese, ma Alcione Milano e Pro Patria non mollano di un centimetro.

Rimini: Pirini, Di Pollina, Piermaria (32’ st Cellarosi), Zammarchi, Fabbri, Luzaic, Nava (32’ st Domeniconi), Camiciottoli, Madonna (17’ st Magnani), Romualdi, Lopes (42’ st Foschi). A disposizione: Lodovichetti, Storniolo, Tana, Bonetti, Svietkin, Dobrean. All.: Giannetta.

Primavera 3. Girone A (6ª giornata): Carpi-Mantova 2-3, Pergolettese-Arzignano Valchiampo 3-0, Rimini-Alcione Milano 0-3, Torres-Carrarese 1-0, Triestina-Lumezzane 1-2, Virtus Verona-Pro Patria 1-1.

Classifica: Pergolettese 15; Alcione Milano, Pro Patria 13; Mantova 11; Virtus Verona 10; Carrarese 9; Triestina, Lumezzane 7; Arzignano Valchiampo, Torres, Rimini 4; Carpi 3.