Rimini, la Coppa fa il tutto esaurito. Presto altri biglietti per i biancorossi

Centrale e Centralissima sono state prese d’assalto già nel primo giorno di prevendita. Come il settore distinti. Ma poi con il passare delle ore sono finiti i posti anche in Curva Est e nelle tribune laterali. Insomma, ci ha messo pochissimo a Rimini a salire la febbre per la finale di ritorno di Coppa Italia contro la Giana Erminio. In programma martedì della prossima settimana al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.30). Un sold out al quale, vista l’enorme richiesta, sta cercando di porre rimedio il club di Piazzale del Popolo. Che ieri ha chiuso la vendita dei biglietti per i settori dedicati ai tifosi biancorossi, ma promette di riaprirla. "La risposta della città è stata straordinaria e quasi tutti i settori sono ormai esauriti – dicono – Stiamo lavorando per mettere a disposizione per la tifoseria biancorossa altri tagliandi momentaneamente non disponibili. Appena possibile seguiranno aggiornamenti". Probabilmente già oggi. Una possibilità, per il momento si va ovviamente di ipotesi, è quella di fare accomodare i tifosi della Giana Erminio in una delle due tribune laterali e ‘consegnare’ il settore ospiti ai tifosi di casa.

Un’ipotesi che potrebbe avere un senso considerando che quel settore è omologato per fare accomodare poco meno di 1.282 persone. Ed è facile pensare che non verrà mai riempito dai tifosi lombardi che, al momento, hanno prenotato il proprio posto in 80. Da quello che trapela si è ancora in fase di ’trattativa’ e potrebbero cambiare le soluzioni alternative per ora ipotizzate. Ha invece poche speranze, anzi nessuna, l’ipotesi di tornare a vedere colorata di biancorosso la tribunetta Olimpia, non agibile da anni. Detto tutto ciò, è altrettanto facile ipotizzare che a breve potrebbe riaprirsi la prevendita per mettere a disposizione dei tifosi del Rimini altri tagliandi. Visto che la richiesta non manca. L’unica certezza è che al momento sono esauriti i 1.639 posti in Curva Est, i 1.132 delle due tribune laterali, i 1.547 dei distinti e i 948 della centrale (la capienza totale del vecchio ma caro ’Neri’ è di 6.448 posti). Il tutto in meno di quattro giorni. Insomma, la febbre per la finale di Coppa Italia a Rimini è altissima. Come se si dovesse giocare domani e invece manca una settimana esatta alla notte che in riviera tutti sembrano attendere. Per fare la storia.